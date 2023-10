Fanovi Britney Spears napali su suprugu Justina Timberlakea: 'Zašto si s njim uopće u braku?'

Američka glumica Jessica Biel (41) ograničila je komentare na svom Instagramu nakon što su je obožavatelji Britney Spears (41) osudili zbog Justina Timberlakea (42). Razlog svemu su pjevačičini memoari 'The Woman in Me', koji sadrže nekoliko 'bombastičnih' otkrića o trogodišnjoj vezi Britney s Justinom.

U knjizi je otkrila kako je pobacila dok je bila s Timberlakeom jer on nije želio biti otac, a čak joj je i on predložio da popije pilule protiv trudnoće.

Spears je navela i kako je glazbenik s kojim je hodala od 1999. do 2002. imao aferu s 'vrlo popularnom' neidentificiranom ženom. Nakon što je Timberlake isključio komentare na svim svojim društvenim mrežama u četvrtak, obzirom da su ga danima napadali obožavatelji Spears, ljudi su svoj bijes počeli iskaljivati ​​na njegovoj supruzi.

Među komentarima Bieline posljednje objave na Instagramu, koja datira od 21. kolovoza, okupila se masa bijesnih fanova jer je navodno Jessica 'odbacila traume' koje je Spears proživjela tijekom njezine veze s Timberlakeom.

- Kako još uvijek možeš biti u braku s muškarcem koji je uništio psihološku dobrobit bivše djevojke? - pitaju se jedni.

- Nikad nisam razumio što si vidjela u Justinu - dodao je drugi, a treći poznatog pjevača nazvao 'smećem od čovjeka'.

U međuvremenu je nekoliko drugih pohrlilo u obranu Justinove supruge.

- Prestanite napadati njegovu ženu! Ona nije ništa učinila, ostavite Jessicu na miru - pisali su.

Timberlake se još nije osvrnuo na tvrdnje u memoarima, ali navodno 'nije nimalo sretan' zbog toga.

- Justin uopće nije kontaktirao Britney vezano za bilo koji dio iz memoara i nema namjeru jer joj nema ništa za reći - rekao je insajder za Daily Mail u utorak.

Izvor je nadalje rekao da unatoč tome što je Britney to napisala ‘iz svoje perspektive‘, on navodno 'nije ok s tim'. Dapače, memoari su navodno uništili i proslavu pjevačeve 11. godišnjice braka s Biel 19. listopada.

Inače, Jessica i Justin su se vjenčali u listopadu 2012. i imaju dva sina: Silasa (8) i Phineasa (3).