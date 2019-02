Fanovi ismijavaju Adama: Od kuhinjske krpe sašio je majicu?

U poluvremenu jednog od najgledanijih događaja sezone, na Super Bowlu nastupila je grupa Maroon 5, čiji je član Adam Levine (39) izazvao brojne rasprave na društvenim mrežama. Naime, pjevač je obukao majicu s neobičnim uzrokom, a mnogi su ga počeli ismijavati i uspoređivati sa stvarima iz njihovim kuća.

Foto: reuters/Pixsell

- Zašto Adam Levine nosi zavjesu na Super Bowlu? - upitao je gledatelj, a mnogi su ga čak usporedili s jastukom.

Why Adam Levine wearing curtains at the Super Bowl?? #SuperBowlLlll pic.twitter.com/xUjQ3AlY78

- Adam je obukao jednu od mojih kuhinjskih krpa - napisala je gledateljica.

Adam Levine is deadass wearing one of my kitchen towels #SuperBowlLlll #HalftimeShow pic.twitter.com/0akWsb2nBm