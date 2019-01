Fanovi napali Celine zbog veze s Pepeom: Pustite me na miru

Kanadska pjevačica Celine Dion (50) ne prestaje privlačiti pažnju javnosti otkad se na pariškom tjednu mode pojavila sa 16 godina mlađim plesačem Pepeom Munozom (34). Njezini obožavatelji nisu bili nimalo oduševljeni razlikom u godinama novopečenog para, ali ni izgledom slavne pjevačice za koju mnogi tvrde da u posljednje vrijeme izgleda 'bolesno i premršavo'.

Foto: Profimedia

U intervjuu koji je nedavno dala za britanski The Sun, pjevačica je odlučno komentirala, kako kaže, lažna nagađanja o vezi s mlađahnim plesačem, a svima koji je kritiziraju poručila je da bi je jednostavno trebali 'ostaviti na miru'.

- Ako se samoj sebi sviđam ovakva kakva jesam, ne želim uopće razgovarati o tome. Nemojte me gnjaviti, nemojte me fotografirati. Ako vam se sviđam, to je odlično. Ako vam se ne sviđam, onda me jednostavno pustite na miru - rekla je ljutita pjevačica koja je nakon smrti supruga Renea Angelila dugo bila u depresiji i pritom drastično smršavila.

Foto: Profimedia

Celine i dalje odlučno tvrdi da su ona i Pepe samo odlični prijatelji te suradnici pa je, po njezinom mišljenju, sasvim logično da su se s vremenom toliko zbližili.

- On je moj prijatelj, najbolji prijatelj. Pa sasvim je normalno da se držimo za ruke i provodimo vrijeme jedno s drugim. Radimo zajedno - rekla je Celine za britanske medije i naglasila da je još uvijek slobodna.

- Nisam u vezi, slobodna sam. I kad kažem da sam slobodna, to je uistinu tako. Zato me ostavite na miru - dodala je pjevačica kojoj nagađanja o navodnoj vezi s mlađim plesačem očito smetaju. O njihovoj tajnoj vezi šuška se već od prošle godine, a glasine je dodatno potaknulo njihovo 'pipkanje' i dodirivanje na Tjednu mode u Parizu.

Foto: Profimedia

Celine i njezina pratnja sjedili su zajedno, a tijekom cijele revije ni u jednom trenutku nisu micali ruke jedno s drugoga. Neprestano su se dodirivali, pritom ne mareći za poglede okupljenih. Nije dugo trebalo da u medijima krenu nagađanja da se iza njihove prisnosti krije nešto više od običnog prijateljstva.

NEMOGUĆE VEZE: Ovi horoskopski znakovi nikad ne bi mogli biti zajedno