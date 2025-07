Fanovi pohrlili na jug Engleske zbog knjiga Nicka Cavea, evo što su pronašli među koricama

Obožavatelji Nicka Cavea preplavili su humanitarnu knjižaru Oxfam u Hoveu, na jugu Engleske, nakon što je australski glazbenik donirao čak 2.000 knjiga iz svoje osobne kolekcije. Knjige su prethodno bile dio umjetničke instalacije koja je obišla Dansku i Kanadu, a sad se nalaze na policama knjižare u ulici Blatchington Road.

- Radi se o jako zanimljivoj donaciji. Knjige su iz različitih područja - filozofije, umjetnosti, religije, pa i starih beletrističkih romana. Kolekcija je nevjerojatno raznolika. Jasno je da ih je čuvao godinama, neke su prilično stare - rekao je knjižničar Richard.

Među naslovima iz Caveove kolekcije našle su se knjige autora poput Salmana Rushdieja, Christophera Hitchensa i Iana McEwana, zatim prvo izdanje romana Johnnyja Casha 'Man In White', kao i neobična kuharica o afrodizijacima.

Nick Cave održao je koncert u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Richard je dodao da većina knjiga izgleda sasvim obično. Nema posveta, ekslibrisa ni potpisa, i da samo oni najpažljiviji mogu pronaći skrivene tragove poput avionskih karata koje je koristio kao označivače stranica. Ipak, neki sretnici otkrili su rečenice podcrtane ili bilješke vlastoručno ispisane Caveovim rukopisom. Neki su među koricama pronašli i kartu SAD-a, praznu kutiju cigareta, pa čak i omotnicu s natpisom 'Lukeov zub', ispisanim njegovim rukopisom.

Ipak, za one s oštrim okom bilo je još iznenađenja. Pojedine knjige sadržavale su podcrtane rečenice i bilješke koje je Cave sam upisivao. Nađene su i knjige s posvetama, poput primjerka 'The Lieutenant of Inishmore' koji je Caveu darovao irski dramatičar Martin McDonagh. Caveov glasnogovornik kratko je poručio kako glazbenik ne želi komentirati donaciju: 'Smatra da bi otkrića trebala ostati zagonetne sitnice za one koji ih pronađu.'

Zagreb: Nick Cave and Bad Seeds nastupili na INmusic festivalu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Do subote se vijest proširila, a ispred knjižare formirao se red. Cave se s obitelji doselio u Brighton početkom 2000-tih, ali život u tom gradu obilježila je velika tragedija. Njegov sin Arthur je tragično preminuo nakon pada s litice u Ovingdean Gapu 2015. Nakon toga, obitelj se preselila u Los Angeles, zatim u London, a 2023. prodali su svoj dom u Brightonu za 2,9 milijuna funti.

- Brighton je jednostavno postao pretužan... No, na kraju smo se vratili, jer smo shvatili da, gdje god da odemo, tugu nosimo sa sobom - poručio je tad glazbenik.