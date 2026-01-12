Obavijesti

HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'

Proglašeno je izvanredno stanje u 11 općina u Srbiji zbog vremenskih neprilika, a dio stanovništva ostavio je i bez struje i vode. To je bila tema i u HRT-ovoj popularnoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' prije nekoliko dana, a kratko su raspravu upravo o tome imali voditelj Davor Meštrović i reporter Krešimir Volarević

Naime, Meštrović je u studiju prenio izjavu predsjednika Srbije. 

- Predsjednik Vučić kaže da je Srbija jedina zemlja u Europi koja krene čistiti snijeg prije nego što padne - rekao je. Na to mu je odgovorio Volarević koji se javljao s terena: 

- Razumijem tvoju profesionalnost, ali nemoj mi kvariti jutro spominjući predsjednika Vučića i njegove izjave jer to spada u druge rubrike, a ne ozbiljne vijesti kojima ćemo se mi sada baviti - poručio je. 

