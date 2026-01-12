Obavijesti

Galerija

Komentari 3
U OTVORENOM BRAKU

FOTO Blankin Ruben u javnosti s atraktivnom manekenkom: Evo s kojim ga ženama još povezuju

Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, bio je ovih dana na dodjeli Zlatne kopačke, nagradi za najboljeg strijelca u Belgiji. No s njime nije Blanka već manekenka Valentine Besard
Middelkerke, Belgium. 11th Jan, 2026. Ruben Van Gucht pictured with Valentine Besard during the 72 th men edition of the Goldens Shoe Award ceremony and the 10 th Womens edition. The Golden Shoe, Gouden Schoen, Soulier d'Or is an award for the best soccer
Ruben je već više puta u javnosti viđen s poznatom manekenkom, a sada su skupa došli i na važan događaj. | Foto: Profimedia
1/18
Ruben je već više puta u javnosti viđen s poznatom manekenkom, a sada su skupa došli i na važan događaj. | Foto: Profimedia
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026