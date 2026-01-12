FOTO Blankin Ruben u javnosti s atraktivnom manekenkom: Evo s kojim ga ženama još povezuju

Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, bio je ovih dana na dodjeli Zlatne kopačke, nagradi za najboljeg strijelca u Belgiji. No s njime nije Blanka već manekenka Valentine Besard
Ruben je već više puta u javnosti viđen s poznatom manekenkom, a sada su skupa došli i na važan događaj.
| Foto: Profimedia
Ruben je već više puta u javnosti viđen s poznatom manekenkom, a sada su skupa došli i na važan događaj. |
Foto: Profimedia
Ruben je već više puta u javnosti viđen s poznatom manekenkom, a sada su skupa došli i na važan događaj.
| Foto: Profimedia
Nedavno je objavom na Instagramu pokrenuo lavinu komentara i razljutio neke od pratitelja objavivši više fotografija sebe, a na posljednjoj u nizu na krevetu hotelske sobe sjedi manekenka Valentine Besard.
| Foto: Profimedia
Besard je pobjednica izbora ljepote Miss Grace Benelux 2022, a Ruben na Instagramu dijeli zajeničke fotke. Dozu misterija donio je opis uz odjavljenu fotografiju, napisavši 'EST. 2024.', zbog čega su mnogi zaključili da je riječ o nečemu više od pukog prijateljstva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim s poznatom manekenkom, Ruben se povezuje i s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Ranije se Charlotte hvalila fotografijama s njihovih zajedničkih putovanja. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde.
| Foto: Instagram
Belgijska spisateljica često je objavljivala zajedničke fotografije s Rubenom, a ispod jedne takve fotografije pratitelj ju je upitao: 'Znaš li da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?'.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram/Screenshoot
Podsjetimo, Ruben i Blanka Vlašić vjenčali su se 2022. godine, a godinu kasnije dobili sina. Ubrzo nakon toga Ruben je javno potvrdio da su u otvorenom braku, što je izazvalo veliku medijsku buru.
| Foto: Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram
Od tada se njegov privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
Foto Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram
Foto Instagram/Blanka Vlašić
Foto Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram
Foto Instagram/