Jedan od neosporno najpopularnijih sitcoma svih vremena, legendarni 'Prijatelji', imaju milijune die-hard fanova, no čini se da je i velikom dijelu i onih najvećih fanova ove humoristične serije uspio promaknuti jedan detalj.

Na društvenim mrežama čak 23 godine nakon što je epizoda 'The One With Rachel's New Dresss' snimljena hit tema je postala uloga oca Matthewa Perryja (51).

Kroz godine su se u epizodnim ulogama u seriji pojavljivali Brad Pitt, George Clooney, Billy Crystal, Winona Ryder, Gary Oldman, Susan Sarandon i mnogi drugi slavni glumci, ali većina nije primijetila Johna Bennetta Perryja (80).

Perry stariji u seriji nije glumio oca svom biološkom sinu već Rachelinom partneru Joshui. U epizodi o kojoj se ponovno priča, Perry i njegova supruga iznenada se vraćaju kući i susreću sina i njegovu djevojku na kauču.

John Bennett Perry već je više od 40 godina na holivudskoj sceni, a glumio je u mnogim filmovima i TV serijama. Neki od njih su 'George iz džungle', 'Najslađe stvorenje', 'Stažist' i 'Veronica Mars', no njegov sin ipak je napravio zvučniju karijeru.