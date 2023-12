Znaš li tko sam? Lijepa glumica nije lako dobivala prilike, danas se bavi kuhinjskim spužvama...

Popularna glumica Eva Mendes (49) postala je popularna ranih 2000-ih godina, za što su zaslužne uloge u filmovima 'Training Day', 'Stuck On You' i 'Hitch'. Ona je najmlađa od četvero djece, a njezin otac i majka su u SAD došli s Kube.

Iako se rodila u Miamiju, Eva je dio svog djetinjstva provela u Los Angelesu. Njezini roditelji rastali su se kada je glumica imala 10 godina, a taj period su obilježile i financijske krize kroz koje su prolazili. Njena majka radila je kao računovođa vikendima u jednom kazalištu te je često sa sobom vodila i Evu.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

Ryan Gosling ju je očarao

Iako je studirala komunikacije, Mendes je zaključila kako će joj pokoja glumačka gaža donijeti novac. Pojavljivala se tako u glazbenim spotovima, ali na drugim audicijama nije imala više sreće. Nakon jedne audicije su joj rekli kako izgleda "previše etničko da bi bila lice američkog proizvoda".

- Sada se rado sjetim toga, ta žena mi je dala što mi je trebalo. Iskoristila sam to kao izazov, dalo mi je snage da se proguram - izjavila je jednom prilikom Mendes oko toga.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Pojavila se zatim u jednom horor filmu, nakon čega je angažirala i tutora koji joj je držao satove glume. Uslijedio je vrhunac njezine karijere. No, njezinu je karijeru promijenio Ryan Gosling, s kojim je i glumila u filmu 'The Place Beyond the Pines'. Par se nakon toga zaljubio, a danas imaju i dvoje djece.

Mendes cijeni vrijeme sa kćerima

Upravo se i zbog dvije kćeri povukla iz glume.

Foto: DPA/Pixsell

- Čestitam i ugledam se na žene koje mogu sve to, ali ja nisam jedna od njih. I zahvalna sam što imam izbor i ne moram raditi, znam da sam sretna što uopće to mogu - rekla je Mendes jednom prilikom. Ipak, poručila je prije par godina da joj se želja za ekranima ponovno vraća jer joj djeca više nisu mala.

U međuvremenu se Mendes bacila u poduzetničke vode i ima svoj brend kuhinjskih spužvi.