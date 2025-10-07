Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve

U 72. godini preminuo je legendarni pjevač Halid Bešlić, javlja Avaz. Kada je završio krajem kolovoza u bolnici, fanovi su vjerovali u njegov oporavak, osobito jer je jednom već preživio tešku nesreću i uspio se vratiti na binu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Preminuo je Halid Bešlić | Video: 24sata Video

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Godine 2009. doživio je tešku prometnu nesreću poslije koje je deset dana bio u komi. Najviše mu je nastradalo lice i liječnici su mu uspjeli spasiti jezik koji je pregrizao u nesreći, ali vid na desnom oko nisu uspjeli spasiti. U sarajevskoj bolnici proveo je 24 dana, no njegov se život od tada znatno promijenio o čemu je govorio i sam pjevač.

'Živio sam 300 na sat'

- Nakon nesreće sam sebi produljio život. Od tada živim urednije, razmišljam... Živio sam 300 na sat! Prestao sam i piti. Netko popije tri piva i već je pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvijek sam cijenio život. Nisam ja izazvao neku užasnu prometnu nesreću, doslovno sam stao na kočnicu i kako sam zakočio spustio sam se u kanal koji je pored, taj kanal mi je došao glave. Vozio sam 40 na sat. Eto, mogao sam iz takve situacije nastradati. Sve se dogodilo ujutro, rano, oko 4 i pol. Bio sam malo umoran, sjećam se da mi je cigareta bila u ustima i to je bila i zadnja koju sam zapalio, udario sam glavom i to je bilo to. Sve je to sudbina - rekao je bio Halid.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Pjevač je bio otkrio i da se poslije nesreće drastično udebljao, ali da mu to ne smeta dok pjeva.

- Imam višak kilograma. To mi se ne dopada i to moram reći. Kad sam imao nesreću prestao sam pušiti i naglo sam nabacio 20 i više kilograma. Bio sam u šoku. Ali to je bilo dobro za pjevanje. Nikad bolje nisam pjevao nego sada - rakao je tada kroz smijeh omiljeni bosanskohercegovački pjevač.

Proganjale ga misli...

Bio je rekao i da svaki dan prolazi pored mesta gdje je doživio nesreću.

- Stalno mislim je li se tada nešto moglo promijeniti. Imam posljedice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vrijeme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju. Volio bih da se to nije desilo, a možda je to i dobro jer sam prestao pušiti i to je vrlo bitno za moju karijeru. Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u medicinski induciranu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu - izjavio je tada pjevač.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon nesreće ugrađen mu je stent, a posljednjih godina bori se i s dijabetesom. Ubrzo nakon zahvata pušten je na kućnu njegu i jako brzo se oporavio.

S operacije ravno na binu

- Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam imao veliko začepljenje arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju - opisao je jednom Halid.

Bio je rekao kako se nakon operacije dobro osjećao i liječnici su mu dopustili da već deset dana nakon zahvata počne pjevati. I upravo zato, Halid je na sve ostavio dojam nesalomljivosti i borbenog duha. Obožavatelji su uz njega svim svojim srcem te ne sumnjaju - Halid će se vratiti!