OTIŠLO JE PREDALEKO

Fanovi u ratu: Sukob oko dvije hit serije srušio rekorde ocjena

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HBO

Epizoda spinoffa pod nazivom 'In the Name of the Mother' toliko je oduševila publiku da je na IMDb-u u kratkom roku dobila ogroman broj maksimalnih ocjena. No to se nije svidjelo fanovima 'Breaking Bada'

Admiral

U eri takozvanog 'peak TV-a', kada serije poput 'Breaking Bad' i 'Game of Thrones' postavljaju nove standarde, mnogi se pitaju postoji li dovoljno prostora za više vrhunskih serija odjednom.

Veliku ulogu tu igraju i društvene mreže te platforme za ocjenjivanje serija i filmova. One su ljubav prema serijama pretvorile u svojevrsno natjecanje - a ponekad i otvoreni rat fanova.

Foto: HBO

Najnoviji takav sukob izbio je između obožavatelja serije 'Breaking Bad' i fanova novog spinoffa iz svijeta Westerosa 'A Knight of the Seven Kingdoms'.

Naime, epizoda spinoffa pod nazivom 'In the Name of the Mother' toliko je oduševila publiku da je na IMDb-u u kratkom roku dobila ogroman broj maksimalnih ocjena, čime se našla među najbolje ocijenjenim TV epizodama svih vremena. No to se dijelu publike nije svidjelo.

IDEALNE ZA BINGANJE Ovo je top 10 serija na HBO-u
Ovo je top 10 serija na HBO-u

Epizoda je stala uz bok legendarnoj epizodi 'Ozymandias' iz serije 'Breaking Bad', koja godinama slovi za jednu od najbolje ocijenjenih u povijesti, pa su neki fanovi počeli novu epizodu zasipati najnižim ocjenama. U komentarima su se mogli pročitati i natpisi poput: 'Ova jedinica je za Ozymandias.'

Foto: IMDB/screenshot

Naravno, fanovi 'A Knight of the Seven Kingdoms' ubrzo su uzvratili istom mjerom - i sami su počeli ostavljati jedinice na stranici epizode Ozymandias. Neki su pritom posegnuli i za humorom, pa su pisali: 'Lannisteri šalju svoje pozdrave'.

Rezultat je bio dramatičan pad - s dugogodišnjih 10.0 na 9.8, zatim 9.7, a potom čak na 9.5.

Ironično - upravo to je izjednačilo ocjene dviju suparničkih epizoda. 

