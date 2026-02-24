Ovo je top 10 serija na HBO-u

Obavijesti

Otkrijte koje su serije najgledaniji na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 serija

HBO Max u Hrvatskoj ponovno je hit među gledateljima! Ovaj tjedan donosi izuzetno napetu i raznoliku top listu serija koje su osvojile publiku. Provjerite jeste li već pogledali sve najgledanije naslove ili još imate što nadoknaditi!

1. A Knight of the Seven Kingdoms, IMDB: 8.4

Smještena u doba dok su Targaryeni još vladali, ova fantastična serija donosi nove avanture, moćne neprijatelje i nezaboravne prijatelje u svijetu Igre prijestolja. (SAD, 2026., Fantazija, Zmajevi)

2. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Medicinska drama o osoblju hitnog odjela bolnice u Pittsburghu koji svakodnevno spašavaju živote u prenapučenoj i podfinanciranoj bolnici. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

3. Heated Rivalry, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 98%

Drama o dvojici hokejaša čije rivalstvo prerasta u neodoljivu privlačnost, što im komplicira karijere i privatni život. (Kanada, 2025., Drama, LGBT)

4. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Doktorica Amy Larsen budi se iz nesreće bez sjećanja na posljednjih osam godina i mora ponovno izgraditi svoj život i vezu s kćeri. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)

5. Neighbors

Dokumentarna serija o neobičnim i napetim susjedskim odnosima diljem Amerike, kroz priče stvarnih ljudi. (SAD, 2026., Dokumentarna, Društvo)

6. Like Water for Chocolate, IMDB: 7.7

Ljubavna drama o Titi i Pedru, čiju vezu sprječavaju obiteljske tradicije, ali ih povezuje strast prema kuhanju i borba za ljubav. (SAD, 2024., Drama, Odnosi)

7. Industry, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Mladi diplomci bore se za radno mjesto u elitnoj londonskoj investicijskoj banci, gdje se isprepliću posao, prijateljstvo i ljubav. (UK, 2020., Drama, Biznis)

8. 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, IMDB: 6.7

Reality show koji prati parove dok prvi put uživo susreću svoje partnere iz inozemstva i pokušavaju započeti zajednički život. (SAD, 2017., Reality, Odnosi)

9. 90 Day Fiancé: The Other Way, IMDB: 6.6

Amerikanci se sele u strane zemlje zbog ljubavi i pokušavaju izgraditi novi život daleko od domovine. (SAD, 2019., Reality, Odnosi)

10. We Own This City, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 93%

Kriminalistička drama o usponu i padu policijske jedinice za oružje u Baltimoreu, korupciji i moralnom slomu grada. (SAD, 2022., Krimi, Drama)

