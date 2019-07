Fanovi u šoku: Cara Delevingne i 'mala lažljivica' se zaručile?

Sve se više šuška o zarukama manekenke Care Delevingne (26) i njezine djevojke Ashley Benson (29) nakon što su javno priznale i objavile ljubavnu vezu.

Par je ovih dana viđen na ulicama Saint-Tropeza na jugu francuske, a svi su primijetili identično prstenje na njihovim rukama kakvo nikad prije nisu nosile.

Njihovim pratiteljima na društvenim mrežama nije trebalo puno vremena da počnu nagađati da su se djevojke zaručile tijekom izleta u Francusku.

- Cara Delevingne i Ashely Benson stvarno su se zaručile, srce će mi stati - samo je jedan od komentara iznenađenih obožavatelja.

Prošlog ljeta, djevojke su se ljubile na aerodromu Heathrow u Londonu. Mjesecima su tako kružile glasine da su njih dvije u vezi jer su se držale za ruke tijekom izlaska u New Yorku, ali to se moglo protumačiti i kao prijateljska gesta. Inače, Ashley redovito nosi ogrlicu s privjeskom u obliku slova C.

Cara je odlučila javno je odlučila progovoriti o ljubavnoj vezi prilikom dobivanja nagrade na Trevor New York Gala u New Yorku. Povod je njihova prva godišnjica veze.

- Ona mi je pokazala što je prava ljubav i kako da ju prihvatim, što je bilo teže nego što sam mislila. Volim te, Sprinkles - ispričala je nedavno Cara otkrivši nadimak za Ashley.

Međutim, par se nije izjasnio o glasninama o zarukama koje kruže.

