Cara Delevingne izgubila 100 tisuća pratitelja zbog objave

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki, Cara Delevingne (26) priklonila se pravom malom trendu komentiranja slučaja R. Kellyja (52), nakon što je o nekad popularnom pjevaču izašla dokumentarna mini-serija koja otkriva užasna iskustva žrtava, mahom mladih djevojaka.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL Iako je nekolicina poznatih lica napala Kellyja i s gnušanjem govorila o pjevaču, čini se da su Carini pratitelji zamjerili manekenki što se i sama osvrnula na slučaj.

- Svaki put kad progovorim o nečemu u što stvarno vjerujem, nečemu što ljudi smatraju kontroverznom, što ih natjera da razmisle i zapitaju se, ostanem bez pratitelja - revoltirano je zaključila Delevingne, koja je napisala i da je pjevačev slučaj gori od onog Harveyja Weinsteina (66) te da treba odvojiti glazbu od osobe koja ju izvodi.

[video: 1203128 / Lady Gaga na dodjeli Zlatnog globusa 2019.]

Možda je i upravo to što je Cara napisala kako i dalje voli Kellyjeve pjesme za mnoge bila kap koja je prelila čašu. Nedavno se od pjevača ogradila i Lady GaGa (32). Prije pet godina zajedno su snimili kontroverzni hit 'Do What U Want' (With My Body), a danas više nema lijepe riječi za pjevača. Pjesmu koju je napisala i snimila s R. Kellyjem GaGa je obećala maknuti s glazbenog servisa iTunes, a pjevačica je s 19 godina i sama bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kelly (52) je već godinama u središtu raznih skandala, u kojima je optužen za seksualno zlostavljanje, odnose s maloljetnicama, vođenje seks-kulta i niz drugih uznemirujućih optužbi.