Farmer Ivan priča nam o ljubavi i nogometu: Nikada nisam imao curu, a sporta se lako ostavim...

Imao sam cura u životu, ali ništa to nije bilo ozbiljno. Možda se sada nešto i dogodi, govori nam Ivan Detković (30) iz Gušća u blizini Siska kojega će gledatelji imati priliku pratiti u novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'.

U emisiju se prijavio, kaže nam, kako bi upoznao nove ljude, ali i zbog druženja.

- Uvijek je moguće da se dogodi i nešto više - govori nam Ivan.

Foto: Privatni album

Najmlađi farmer 16. sezone showa otkrio nam je kako do sada nije bio u ozbiljnoj vezi.

- Nije mi falila djevojka! I samom mi je bilo zabavno - prokomentirao je ovaj farmer, kojemu su najveća podrška obitelj i prijatelji, a oni bi rado voljeli da se konačno skrasi.

Kako bi djevojka osvojila Ivanovo srce, kaže nam, najvažnije mu je da je normalna i da me poštuje.

- Ako se odmah svidimo jedno drugome, to je to, ne znam kako bih to opisao. Godine nisu toliko važne, a ako je crna, lako ona oboji kosu, ha-ha. Nije mi toliko bitan fizički izgled - našalio se najmlađi farmer u 16. sezoni.

Foto: Darko Tomas

Ivan radi kao konobar, ima veliki komad zemlje, vrt s povrćem i voćnjak. Uz to, ovaj svestrani mladić bavi se nogometom te je sudac u lokalnom nogometnom klubu.

- Za mene je nogomet centar svijeta, to baš volim. Volim suditi i igrati, ali mislim da sam bolji sudac nego nogometaš - rekao je svojedobno Ivan, a sada nam je priznao:

- Lako ja ostavim nogomet, mogu ja doći opet pogledati nogomet. Preiskren sam, kao što sam već i rekao.

Foto: Privatni album

Osim što je iskren, Ivan govori za sebe da je i dosta prilagodljiv. Uvijek je spreman za šalu, zezanciju i druženje uz dobru hranu i prijatelje. Ako pronađe onu pravu, kako kaže, bio bi romantičan.

Foto: RTL

Ljubitelji emisija vrlo su lako Ivana mogli prepoznati iz još jednog showa. Naime, u sklopu tjedna u Sisku i okolici sudjelovao je u popularnoj 'Večeri za 5 na selu'. A što je naumio, to je i ostvario! Svoje je protukandidate oduševio lokalnim domaćim specijalitetima - popečcima od povrća s domaćim sirom, šunkom i kobasicom, patkom s povrćem i mlincima te svojom makovnjačom i orehnjačom. Večer je završila uz ples i pjesmu te tamburaše, a ostali gosti oduševljeno su ga hvalili i nagradili s čak 38 bodova, koji su mu na kraju tjedna i donijeli pobjedu!

- Bilo mi je to jedno odlično iskustvo. I ekipa i druženje! A eto, stigla je i ta pobjeda na kraju tjedna - zaključio je na kraju ovaj farmer koji na jesen kreće u potragu za ljubavi.