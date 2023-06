Tihomir: 'Jedna me ostavila na dan zaruka, a druga na svadbi. Uvijek su me žene iskorištavale'

Gledatelji ispred malih ekrana uskoro će imati priliku pratiti Tihomira Petrovića (40) u njegovoj ljubavnoj avanturi. Samohrani otac u 'Ljubav je na selu' stiže iz Nuštra, a sada nam je otkrio kakvu osobu se nada pronaći, kolika mu je podrška njegova kćerkica te nam je otkrio detalje o bivšim ljubavima.

Rekli ste da niste imali sreće u ljubavi, nadate li se da će Vam ovaj show donijeti Vašu pravu osobu?

Nadam se, ne bih se prijavio da se ne nadam barem malo.

Foto: RTL

Možete li nam malo više reći o svojim prijašnjim ljubavnim odnosima?

Nisam baš dobro prošao, više-manje su me iskorištavali, koristili moju dobrotu. Mogao bih o svom životu napisati roman. Oprezniji sam puno s ljudima sada nakon svega, prošao sam svašta. Tri žene ću pamtiti dok sam živ. Jedna me ostavila tjedan dana prije zaruka, drugu sam zaručio, a dan nakon toga je otišla drugome…I treća, nesuđena žena koja me ostavila na dan svadbe s djetetom.

Imate i kćerkicu, je li Vam ona najveća podrška u životu?

Da, ona mi je najveća podrška. Za nju bih dao sve, zbog nje živim i ona mi daje snage za sve. Rekao sam tko god dođe, mora prvo prihvatiti moje dijete, a onda sve drugo. Jako je teško biti samohrani otac, to je neopisivo…Skuhaj, operi, počisti, borim se! Svi su mi tu u blizini; sestra živi kuću pored mene, brat živi malo dalje. Uskoče, pomognu, pomažemo jedni drugima.

Foto: RTL

Kakve osobine tražite kod buduće partnerice?

Nisam kompliciran! Da se slažemo, da nam bude dobro i to je sve, ne tražim ništa posebno. Nemam uvjeta! Nije sve ni u ljepoti i fizičkom izgledu. Bitno da je u duši dobra. Tražim nekoga s kim ću pronaći ljubav, pažnju, sreću, kao što sam i izjavio u emisiji.

Foto: RTL

Kako biste sebe opisali u nekoliko rečenica?

Nekad je malo glupo pričati o sebi, to bolje znaju moji prijatelji i rodbina. Ponekad sam predobar i premiran, i to su neke cure već koristile, tu moju dobrotu.