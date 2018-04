Farmer Josip: 'Nikolina nježno drži jarića, bit će dobra majka'

Nikolina nije ni došla u kuću, a ponaša se kao gazdarica. To me malo nervira, istaknula je Lucija, jedna od kandidatkinja koja je kod farmera Josipa u Benkovcu. Nikolina je pak rekla da je pokazala kako je bolja, pametnija i urednija od ostalih otkad je na Josipovom imanju. No Lucija smatra da je njezina suparnica više za grad nego za selo.

- Nemam problema što je ona ponijela torbicu sa sobom na imanje ako će pomoći raditi - branio je Josip Nikolinu s kojom se zbližio čim ju je vidio. Kada su cure stigle među jariće, Nikolina je jednog primila u ruke, a Josip je komentirao da budući da ga tako nježno drži, bit će dobra majka njihovom djetetu.

U Svetom Petru Čvrstec djevojke su čistile snijeg po Darijevom naputku, a kada im je na vrata stigla Marijana Batinić i počela ga ispitivati kakve su cure, Dario se raspričao i razveselio voditeljicu. U Dubrovniku, kod Miljenka nije sve bilo tako bajno i krasno. Mara i Zorka su se posvađale oko čišćenja.

- Zoro, jučer si povisila ton na mene već - rekla je Mara. Zorka je istaknula kako je Mara bila ljubomorna zbog poklona Miljenkovoj unučadi, a ona je tvrdila kako to nije istina.

- Miljenko je želio da kćeri radim kristaloterapiju, ne u svrhu da ja nešto zaslužim, nego da pomognem ljudima - dodala je Zorka. Margita i Mara su se nastavljale raspravljati o Zorki i njezinom ponašanju.

- To je tako jadno, bijedno, seljački i maloumno, mene to vrijeđa, ja nisam takva - rekla je Mara. Margita je komentirala kako je Mara napala Zorku bez razloga i 'kako je uvijek ta koja sitno tlači'.

- Rekla sam samo da joj za bioenergiju treba škola. Ja se krećem među ljudima koji su svi pozitivni jer sam i ja takva, nisam naviknula na ovakve ljude - branila se Mara. Vatroslav je svoje djevojke odvezao na farmu da se upoznaju sa stanjem na ranču.

- Ne oduševljavaju me te stvari i zato sam otišla sa sela u grad, ali eto - komentirala je Valentina i rekla Vatroslavu da se nada da će ih nagraditi ako budu dobro radile na ranču, a on im je obećao napraviti pizzu. Djevojke su se iznenadile kada su vidjele blatnjavi ranč.

Hrvoju je na ranč došla teta da pomogne djevojkama, a Hrvoje ih je instruirao kako da nacijepaju drva te je pohvalio Lanu da se dobro snašla. A kad su cure i peć naložile iz prve, farmer je bio oduševljen. Teta Nada cure je naučila raditi makovnjaču, a pokazala im je i kako se na ruke pere veš po starinski, na rifljaču.

Kod Denisa u Mučićima sve su se kokoške razbježale jer je Monika zaboravila zatvoriti vrata od kokošinjca pa je krenula trčati za njima kako bi ih vratila natrag.

- Mislim da Monika igra na tu kartu da ga zavede, trudi se oko njega, da mu udovolji i vjerujem da će doći do svog cilja - rekla je Ines. Nešto kasnije komentirala je Denisov auto, stari Renault 4.

Opa, ima se, može se - nasmijala se Ines te sjela u auto s ostalim djevojkama misleći da će ih Denis odvesti na kavu, no na kraju su auto morali gurati. Za to vrijeme teta Nada objašnjavala je pranje veša na starinski i zaključila da je Lana prava podravska snaha.

- Mislim da ne bih voljela biti podravska snaha jer ne volim raditi takve poslove - komentirala je Lana. Teta Nada bila je skeptična prema 'gradskim curama', Sandri i Tanji, što se na kraju pokazalo točnim.

