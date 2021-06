Matijan Cerovac i Tajlanđanka Narphat Cerovac Madarat zvana Patty priredili su jedno od najvećih iznenađenje u 13. sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. Njeno pojavljivanje na farmi u Buzetu iznenadilo je Marijana, ali i njegove kandidatkinje Maru i Bahru.

U trenutku kada se Patty pojavila, farmer nije mogao sakriti sreću, a niti suze. U intervjuu za RTL.hr ispričao je kako ju je upoznao te je otkrio poneki detalj iz privatnog života.

- Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. Počeli smo pričati, a ona je bila u Budimpešti jer je imala radnu vizu i posao tamo. Uz to, bila je razvedena. Prvi puta sam išao k njoj, ali me je 'otkantala', ali nakon što sam se vratio doma, ponovno me zvala i otišao sam tamo za dva dana. Čim sam je ugledao zaljubio sam se preko glave - ispričao je Marijan za RTL.hr.

Ona je nakon toga došla na njegovu farmu, ali se zbog korone vratila nazad na Tajland djeci. Zahvaljujući 'Ljubav je na selu' Patty se vratila u Buzet na Marijanov rođendan, a par se vjenčao tijekom snimanja, a čijoj svadbi je bila i voditeljica Anita Martinović.

Marijan je Pattynu djecu upoznao samo putem videopoziva, ali ističe da su jako pristojni i da će ih posjetiti u Hrvatsku čim se pandemija smiri.

- Ova korona je sve pokvarila, nitko ne može nikamo putovati. Moj sin inače dolazi svake godine u Hrvatsku, samo trenutno zbog pandemije ne može. Radi u Ujedinjenim narodima i putuje po cijelom svijetu, trenutno je u Teksasu. Poslao sam mu nekoliko slika s našeg vjenčanja - kaže Marijan.

Marijan je ispričao da je razočaran ponašanjem djevojaka koje su bile na farmi, ponajviše jer su pričale razne stvari iza leđa.

- Rada je bila bezobrazna, puno toga lošeg je o meni rekla, Mara je voljela kritizirati, a Bahra je bila OK, korektna i pristojna. Nije me pogodilo što su pričale, samo me smetaju komentari da je Patty došla samo zbog moje kuće i para - iskren je bio farmer.

On se povremeno čuje samo s farmerima Zoranom i Nevenom, ali ne i s kandidatkinjama s farme. Uz to, ispričao je da uživa u braku, za njega je to kao dobitak na lutriji.

- Imali smo prilike malo putovati, bili smo na Plitvicama, Ćićariji u Slunju. Ali dugoročno se vidim u Tajlandu. Ovdje u Hrvatskoj nemam sreće, jedina lijepa stvar koja mi se dogodila bila je Patty, u SAD-u je ne bih nikad upoznao. Čim ovdje prodam kuću, selim se na Tajland - otkrio je sretni farmer.