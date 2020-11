Farmeri pred bankrotom: 'Ljut sam, ovo je totalni idiotizam'

<p>Za razliku od svih dosadašnjih dvoboja u kojima je gubitnik napuštao Farmu, ovoga puta i duelisti i farmeri ugodno su se iznenadili kada su im voditelji <strong>Mia </strong>i <strong>Frano </strong>priopćili kako eliminacijskog dvoboja neće biti, a duelisti <strong>Zdenka </strong>i <strong>Prince </strong>borit će se za titulu gazde u narednom tjednu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u 'Farmi'</strong></p><p>No, prije nego li je dvoboj započeo, Mia je Princeu dala pismo i poručila mu da bude jak. To pismo, koje je napisala njegova djevojka, posebno ga je dirnulo i dalo mu dodatnu snagu, a Prince nije mogao sakriti suze. </p><p>U dvoboju za titulu gazde, Zdenka i Prince najprije su morali jednom rukom skupiti s poda vrećice napunjene pijeskom te s njima srušiti drvenu piramidu, a nakon toga ponovno ju izgraditi. Vještiji i brži bio je Prince te je tako postao novi gazda Farme, i to po drugi put.</p><p>- Vraćam se kao gazda. Velike dužnosti, drugi put. Znam da je doma sve u redu i borit ću se sada svim snagama - sretan je Prince, a Zdenka je kazala kako joj nije žao što nije gazdarica te kako se nada da će i ona imati priliku okušati se u toj ulozi. </p><p>Princeova sreća nije bila dugog vijeka. Farmeri su mu priopćili kako je bio mentor <strong>Jure </strong>te kako nisu prošli tjedni zadatak, a za iduću kupnju u blagajni im je ostalo svega nešto više od 400 vranaca. Iako su farmeri sve zadatke uspješno obavili, razlog zbog kojega su pali tjedni zadatak bio je taj što Petrunjelin tor nisu srušili Zdenka i <strong>Stjepan</strong>, kako je gazdarica dogovorila s mentorom Jurom, nego su se Tomislav i Saša svojevoljno prihvatili tog zadatka.</p><p>- Jako sam ljut. Treba mi malo da se smirim - komentirao je <strong>Saša </strong>kojega je pad zadatka izbacio iz takta te je naposljetku dodao:</p><p>- Vođen sam nekom svojom logikom da dok nemaš što raditi, ideš naći nešto drugo. Tomo i ja samo napravili i vješalo za sušiti robu, isto nam nije nitko to rekao. Ovo je totalni idiotizam!</p><p><strong>Tomislav </strong>je također šokiran razlogom zbog kojega su pali zadatak, a sada već bivša gazdarica <strong>Andrijana </strong>je kazala kako je njoj savjest mirna:</p><p>- Sebi osobno ne zamjeram ništa jer kada sam pitala gdje su Saša i Tomo, rekli su mi gore su, ruše tor, ja sam odmah krenula gore ih zaustaviti - objasnila je. Kako će se farmeri snaći u novom ciklusu pred bankrotom, ne propustite doznati!</p>