Princ je razočaran u farmere: Ovdje su svi sebični u showu!

'Želim pobijediti. Ako odem, idem kao pravi čovjek pun ljubavi prema farmi'. kazao je Prince, ali i iskazao razočarenje spram farmera koji se natječu s njim u reality showu

<p>Večerašnja emisija showa 'Farma More i Maslina' donosi dvoboj <strong>Princea</strong> i <strong>Zdenke</strong>. Dok Prince vrijeme u izolacijskoj kućici provodi učeći iz praktikuma, Zdenka uživa u miru i tišini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Znam da sam jaka, ali želim to dokazati svojim sinovima. Želim da se još više ponose sa mnom - istaknula je Zdenka te dodala kako ne vjeruje da će joj Prince pustiti u dvoboju.</p><p>- Ja želim da izađem kao pobjednica, ali ne da se on preda. Spremna sam za borbu! - rekla je natjecateljica. Iako je nekim farmerima, pa i Zdenki, rekao da će napustiti Farmu, čini se kako se Prince ipak predomislio te će se boriti za ostanak na farmi.</p><p>- Želim pobijediti. Ako odem, idem kao pravi čovjek pun ljubavi prema farmi - kazao je Prince, ali i iskazao razočarenje spram farmera: 'Svi ljudi ovdje na farmi su sebični, nitko ne želi da se ide zajedno do pobjede, već svatko želi ići sam!'</p><p>Tko će od ovih dvoje farmera biti bolji i uspješniji u dvoboju, gledatelji će uskoro doznati. </p>