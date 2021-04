Pri ulasku u jedan od najkontroverznijih reality programa 'Zadruga', Paula Hublin (21), ruku pod ruku, sa dečkom, Franom Pujas (23), ušla je u Zadrugu te nitko nije ni očekivao kakvu će prašinu podignuti ovaj par, sada već bivši. Pogotovo, ova mlada Hrvatica svojim postupcima.

POGLEDAJTE VIDEO: Paula Hublin podiže prašinu svojim ponašanjem

- Sumnjam da će mi se netko drugi svidjet. Fran je sve što mi se ikada u životu sviđalo od kada sam bila mala. On je za mene idealan- rekla je u svom profilu bivša misica Varaždinske županije pri ulasku u 'Zadrugu' u rujnu prošle godine.

Najavila je i kako će se ona i Fran sigurno svađati, a svađe su započele i prije nego što su i gledatelji i sustanari 'Bijele kuće' to očekivali. Paula počinje iznositi 'prljav veš' o svome dečku s kojim je ušla u 'Zadrugu' te prekidaju.



- Tukao me je. Nadrogirao se. Napravio mi je kaos po stanu. Čitao moje dnevnike. Mene su izbacili iz stana kad je policija došla kod njega. Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro. Ne razumijem kako netko može biti takav. Daš nekome sve i on te ne poštuje. Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi. Ja ga financiram, radim dva posla. On je mene ostavio, znam da se neće promijeniti. Vidjet ćete svi do kraja kakav je Fran zapravo- upozoravala je Paula sustanare u 'Bijeloj kući' i gledatelje pored malih ekrana, dok je Pujas u 'Rajskom vrtu' ronio suze jer mu je prekid teško pao

Jedan o glavnih razloga tadašnjeg prekida, kako su smatrali Paulini sustanari i sam Pujas, bio je zavodljivi Anđelo Ranković. Naime, prvu sezonu 'Zadruge' obilježila je njegova veza s poznatom srpskom pjevačicom, Teodorom Džehverović. Paula je, dok je još bila u vezi s Franom, vrijeme provodila s Anđelom. Sunčali su se na bazenu, masirali jedno drugo, šetali se te se između njih rodila obostrana simpatija. Paula je tada očigledno flertovala za zanosnim mladićem, a on je često znao reći kako je ona od svih djevojaka u kući najsličnija upravo Teodori. Anđelo i Paula završili su zajedno i u krevetu, ali kako ona kaže između njih se nikada nije dogodilo ništa konkretno osim zagrljaja. Ljubav je brzo pukla jer je Anđelo izjavio kako i dalje nije spreman za ulazak u novu vezu te da i dalje ima osjećaje prema bivšoj djevojci.

Paula je nastavila dalje te nije dugo čekala da se upusti u romansu sa Milanom Jankovič Čorbom s kojim je bila kratko u vezi. On je vezu okončao jer, kako je rekao tada, Paula nema ženske manire.

- Gledao sam kakva je, ne sviđa mi se, ćao. Ona jede bale iz nosa. Smučila mi se - rekao je on nakon prekida.

Ono što zasigurno ni gledatelji, ni stanari 'Bijele kuće' nisu očekivali je Paulin ulazak u vezu s oženjenim Tomom Panićem koji je prije ulaska u 'Zadrugu' dobio dijete s Nadeždom Biljić.

- Da, zaljubljena sam u Tomu. Meni je on bio oduvijek simpatičan i zanimljiv. Pokušala sam sve iskontrolirat zbog svega što ima vani, ali eto - rekla je tada Paula o manekenu te nadodala da je znala da želi biti u vezi s njim još dok je bila u vezi s Čorbom.

O njezinoj vezi s oženjenim muškarcem mnogi su imali svašta za reći. Žena Tome Panića, oštro je osuđivala oboje te je tada ispričala kako joj zbog cijele situacije pati zdravlje i da ne može vjerovati kakvu joj je sramotu Toma priredio pred milijunskim auditorijem.

- Ne želim ga natrag - rekla je tada, a zavodnica Hublin kasnije se “sprdala” s povrijeđenom Nadeždom poručujući joj preko televizije da nema više što tražiti s Tomom. Nedugo zatim, pjevačica se predomislila i ušla u reality kako bi spasila svoj brak.

Pomirenje Nadežde i Tome, Paulu nije previše uzrujalo. Ona se tada pomirila s Franom. U toaletu su se ljubili i grlili, a ona je priznala kako ga i dalje voli. Njezin bivši dečko Toma, tada je u svađi s Pujasom priznao kako je imao intimne odnose s Paulom što je ona u početku poricala, a kasnije priznala. Njihova veza, kao i ranije, bila je puno svađa pa ljubav nije dugo trajala. Prekidali su i mirili se nekoliko puta, a sve je navodno završilo, kada je Paula nasrnula na Frana.

Posvađali su se nakon njegovog povratka iz kupovine, a razlog su bile namirnice koje joj je Fran na grublji način vratio pa je ona mislila da ju je gađao, piše Kurir.

- Koga gađaš ti? Je*emti mater - vikala je Paula te je nasrnula na njega.

- Nisam te gađao - odgovorio joj je Fran, a ona ga je zatim ošamarila.

U jednom trenutku ga je uhvatila za vrat pa su je morali smiriti ostali natjecatelji.

- Pi*ko us*ana - derala se.

Hrvat se zatim povukao u kupaonicu, no Paula je ubrzo potrčala za njim te ga je opet ošamarila.

- Što glumiš ti? Koga gađaš ti? Mamu ti je*em u pi*ku - urlikala je te ga je udarila nogom.

- Bolesnice bolesna, je li ti vidiš što ti radiš? - pitao ju je Fran te joj je ponovno rekao kako je nije gađao.

Ona je opet nasrnula na njega, no zaustavilo ju je osiguranje.

A onda se Paula upustila u romansu sa Franovim najvećim neprijateljem u 'Zadruzi'. Mnogi su smatrali kako je to Paulina taktika da isprovocira Pujasa te da će se on fizički obračunati s Vladimirom Tomović zbog čega bi bio diskvalificiran. Do fizičkog obračuna nikada nije došlo, a Pauli ni veza s Crnogorcem nije potrajala. Vladimir je prekinuo vezu zbog mišljenja kako Paula i dalje ima osjećaje prema Franu.

- Djevojka koja pijucka iz čaše na kojoj piše bebo i nacrtano je srce ne može biti moja djevojka. Znam da je to bebo povezano s Franom. Preko takvih stvari ne prelazim. Meni je čaša dovoljna- rekao je Vladimir u ožujku, a Paula je rekla da ju ne interesira uopće što piše na čaši.

Tomović je nedugo nakon njihovog prekida diskvalificiran, kao i skoro svake godine, zbog nepoštivanja pravila u 'Bijeloj kući' te krenuo put Crne Gore. Paula je nezadovoljstvo pokazala ne dolaskom u emisiju te je nastavila plakati na krevetu bivšeg dečka.

Ova Hrvatica, po mišljenju mnogih, brzo se oporavila od prekida nakon što je bivšeg dečka ispratila kući, a zatim su počela povezivanja Paule s novim muškarcem u Zadruzi. Naime, riječ je o Filipu Caru iz Crikvenice. Stanari su ih nekoliko puta pokušali nagovoriti da priznaju kako između njih postoji nešto više od prijateljstva što ovaj dvojac i dalje negira. Sada sustanari sumnjaju i kako je Paula imala seksualne odnose s Filipom Carom koji je s Vladimirom bio neprijatelj, a kasnije postao blizak prijatelj.

- Filip je rekao da je imao seks s nekim u šteku, sumnja sada pada na Paulu- rekli su stanari 'Bijele kuće', što je dvojac ponovno negirao.







Mišljenja ljudi o Pauli su podijeljena. I dok jedni slave mladu Hrvaticu komentirajući kako nema konkurenciju, drugi pišu kako treba biti diskvalificirana zbog nasilnog ponašanja. O ponašanju mlade Hrvatice oglasio se i njezin otac, Matija Hublin, koji svoju kćer ne prepoznaje.

- Šokiran sam njezinim ponašanjem. Ne prepoznajem svoje dijete i stvarno ne znam što se događa. Sramoti obitelj ružnim riječima i ponašanjem. Htio bih s njom razgovarati, ali mi ne dopuštaju - rekao je tata Hublin za Kurir u ožujku.

Je li ovo ipak kraj veza mlade, izazovne Hrvatice ili će Paula ponovno šokirati i sustanare i gledatelje ispred malih ekrana svojim izborom, preostaje nam za vidjeti. Naime, do kraja ove sezone 'Zadruge' ostalo je nešto više od dva mjeseca, a po svemu sudeći, Pauli je to i više nego dovoljno da ponovno podigne prašinu svojim ponašanjem i, možda, novom vezom ili vezama.