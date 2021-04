Hrvatica Paula Hublin (21) jedna je od najpopularniji natjecateljica u kontroverznom showu 'Zadruga'. Još na početku realityja, Paula je 'podigla prašinu' zbog ljubavnih veza s brojnim muškarcima, a javnost je najviše šokirala kada se upustila u odnos sa zauzetim Tomom Panićem (26).

Mišljenja ljudi su podijeljena. I dok jedni slave mladu Hrvaticu komentirajući kako nema konkurenciju, drugi pišu kako treba biti diskvalificirana zbog nasilnog ponašanja. Njezin otac Matija Hublin izjavio je kako svoju kćer ne prepoznaje.

- Šokiran sam njezinim ponašanjem. Ne prepoznajem svoje dijete i stvarno ne znam što se događa. Sramoti obitelj ružnim riječima i ponašanjem. Htio bih s njom razgovarati, ali mi ne dopuštaju - rekao je tata Hublin za Kurir u ožujku.

Ovoga je puta otišao i korak dalje te se odrekao svoje kćerke zbog skandaloznog ponašanja kojeg je pokazala tijekom boravka u realityju.

Na tu je informaciju Paula pobjesnila.

- Moji mi nisu ništa poslali, moji su me se odrekli, ali zato imam svoju podršku! Hvala vam, i ovako mi je kod kuće samo stres! Što me se odriče, bolje da ne pričam ja malo! To su glupe priče, navodi da me nije tako odgajao..I što bih sad trebala, sjediti i plakati, zbog čega? Zato što kaže da me nije tako odgajao? - započela je svoj monolog vidno uzrujana.

- Djeca se odgajaju djelima, a ne riječima. Vi pojma nemate što sam ja prošla. Godinama nije bio sa nama i onda se kao on odriče mene? Ja sam sama sebe odgajala, bila sam sama od četrnaeste godine, sama zarađivala.. I tko je mene odgajao? Mama je kod kuće sjedila i plakala, i od koga sam ja imala što naučiti? Okej, bijesan je i ne želi pričati sa mnom, a ne da dolazi na televiziju i da me se odriče, kao da me ne prepoznaje - ispričala je Paula i dodala kako je zbog njihove teške životne situacije, njena sestra završila na tabletama.

- Ja sam gledala sestru koja je na tabletama, koja nije mogla biti normalna od svega, svih trauma.. Otišla sam s 14 da se spasim. Sa sela sam otišla u grad i snašla se. I što sam napravila, otišla sam na boks, družila sam se s ljudima s kakvim sam se družila i tu sam gdje jesam. Što sad - dodala je.

Podsjećamo, Hrvatica je nedavno pred milijunima gledatelja ispričati svoju životnu priču. U emisiji uživo otkrila je kako je imala teško djetinjstvo, a sa samo 15 godina završila je u policijskoj postaji.

- Kod kuće nisam vidjela što je ljubav. Ne znam što je to. Ne znam kako funkcionira. Zato sam izgubljena i tražim se. Tražim tu ljubav u jednom, drugom, dvadesetom muškarcu. Nesvjesno povrjeđujem ljude. Trudim se, ali mi ne ide. Bojim se svog oca, a bez obzira na sve volim svoje roditelje - započela je Paula svoju ispovijest pa dodala:

- Moja mama zna sve o meni. Uvijek sam bila problematična djevojka. U sedmom razredu osnovne škole završila sam u Remetincu jer sam ukrala ogrlicu. Odrasla sam na selu i s 14 godina otišla u Zagreb kako bi se školovala. Imala sam kontakt s roditeljima iako sam radila loše stvari - otkrila je Hrvatica.

Dodala je i kako je često 'upadala' u probleme, ali kako nikada prije učešća u realityju nije 'rasturila' nečiji brak.