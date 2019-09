'Faziletina' kći se udala: Išla je na terapije jer se bojala muških

Вчера состоялась свадьба Дениз Байсал и её молодого человека Барыша Юртчу 👰🤵 ⠀ В честь свадьбы счастливая пара сделала пожертвование в Фонд Тема от имени всех гостей. Фонд Тема занимается восстановлением лесов для обитания животных, а также благоустройством и озеленением территорий в Турции. ⠀ Как вам образы невесты? 🕊 ⠀ #денизбайсал #барышюртчу #denizbaysal #barisyurtcu

A post shared by Турция - Страна Чудес 🌈✨ (@turkeydizi.ru) on Sep 7, 2019 at 1:16pm PDT