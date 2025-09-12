Feminnem novom pjesmom 'Ljubav zna kako se mostovi grade' dira u srca publike

Feminnem ima novi singl, pjesmu naziva 'Ljubav zna kako se mostovi grade'. Šesti je to singl grupe Feminnem nakon ponovnog okupljanja, a pjesma odiše nostalgijom, obojena je orijentalnim sentimentom, začinjena toplinom tamburice i prizvukom zapadnjačkog zvuka. U toj kombinaciji nastaje glazba koja nas vraća, ali i vodi naprijed, podsjeća da je ljubav ona koja uči, spaja i drži sve na okupu.



Pjesma koja je godinama odzvanjala za obiteljskim stolom sada dobiva novi život u izvedbi grupe Feminnem. Glazbu i stihove potpisuje Zoran Parmać, aranžman je djelo Ivana Škunce, dok je režiju spota potpisao Max Hozić.

POSLUŠAJTE PJESMU I POGLEDAJTE SPOT:

- Prvi put kad sam čula skladbu koju je napisao moj tata, srce mi je šapnulo da je to pjesma koju ću jednom morati otpjevati. Nakon jedne svirke pustila sam je curama u trenu smo sve tri zaplakale. To je pjesma koja progovara o svijetu, ali još više o onome što mu nedostaje… ljubavi. Nedugo poslije našle smo se u studiju, a sada s uzbuđenjem čekamo trenutak kada će i publika osjetiti njezinu snagu - objasnila je Neda Parmać.

Foto: PROMO

- Jako sam sretna što pjevamo pjesmu od Zorana, Nedinog tate. On i moj tata su bili naši navijači kad smo počele proje 20 godina, i nekako mi je logično da nas dobro poznaje glazbeno i stilski, i napisao je pjesmu u kojoj smo se pronašle. Osjećam kao da je ovo jedan obiteljski projekt, Nedin tata je napisao pjesmu, a naši suradnici na samoj pjesmi u spotu su naši prijatelji. Svi su pazili da uobliče ono što smo željele i zato je ova pjesma točni odraz grupe Feminnem - dodala je Pamela.

Foto: PROMO

- Sve tri smo presretne što je pjesmu napisao baš Nedin tata, netko nama iznimno drag i blizak. Na prvu kad smo je poslušale skupa u autu, trebalo nam je vremena da se saberemo nakon suza, ali nam nije trebalo ni puna minuta da odlučimo istu snimiti skupa. Pjesma je, kao sto svi već znaju, nešto što je u stanju prerezati granice ili pak zavezati odvojene kontinente duša, a ova je jedna od takvih.. jer kad se zaustavimo usred svih svojih razlika, nije teško uvidjeti da Ljubav zaista zna kako se mostovi grade.. Nadamo se da ćemo ovom pjesmom baš na to nekog podsjetiti, na ono odavna napisano: u Korinćanima 13:13 "A sada ostaje vjera, nada, ljubav, to troje; ali najveća od ovih je ljubav." - zaključila je Nika.

Foto: PROMO