Evergreeni Zagrebačkog festivala na velikom koncertu 15. travnja u Tvornici kulture

Pred nama je 73. izdanje Zagrebačkog festivala, a organizatori su najavili i poseban koncert 15. travnja u Tvornici kulture, na kojem će Jazz orkestar HRT-a, pod dirigentskom palicom Mirona Hausera izvesti evergreene iz bogate povijesti Zagrebačkog festivala.

Na pozornici će im se pridružiti niz vrhunskih izvođača: Goran Bošković, Matija Cvek, Antonela Doko, Damir Kedžo & Zsa Zsa, Martin Kosovec, Marko Kutlić, ToMa i TransAkustik. Koncert je ujedno i dio proslave dvostruke obljetnice – 80 godina Hrvatskog društva skladatelja, utemeljitelja festivala, te 80 godina Jazz orkestra HRT-a. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.

73. Zagrebački festival održat će se 17. travnja 2026. u Mozaik Event Centru. Sve odabrane pjesme već su zaplovile domaćim eterom, a publika će ih prvi put uživo čuti upravo na festivalskoj pozornici. Kao i svake godine, događaj će u izravnom prijenosu pratiti Hrvatska radiotelevizija.

Zagrebački festival više od sedam desetljeća zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i istodobno prateći suvremene glazbene tokove. I ovogodišnje izdanje donosi spoj novih autorskih radova i nastupa etabliranih izvođača, nastavljajući tradiciju predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.