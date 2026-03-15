U POSEBNOM RUHU

Evergreeni Zagrebačkog festivala na velikom koncertu 15. travnja u Tvornici kulture

Piše 24sata,
Evergreeni Zagrebačkog festivala na velikom koncertu 15. travnja u Tvornici kulture
72. izdanje Zagrebačkog festivala u Mozaik Event Centru | Foto: Marko Juric/PIXSELL

73. Zagrebački festival održat će se 17. travnja 2026. u Mozaik Event Centru, a organizatori su najavili koncert uoči same dodjele na kojem će glazbenici predstaviti evergreene ovog poznatog festivala.

Pred nama je 73. izdanje Zagrebačkog festivala, a organizatori su najavili i poseban koncert 15. travnja u Tvornici kulture, na kojem će Jazz orkestar HRT-a, pod dirigentskom palicom Mirona Hausera izvesti evergreene iz bogate povijesti Zagrebačkog festivala.

Ovih 16 pjesama natjecat će se se na 73. Zagrebačkom festivalu

Na pozornici će im se pridružiti niz vrhunskih izvođača: Goran Bošković, Matija Cvek, Antonela Doko, Damir Kedžo & Zsa Zsa, Martin Kosovec, Marko Kutlić, ToMa i TransAkustik. Koncert je ujedno i dio proslave dvostruke obljetnice – 80 godina Hrvatskog društva skladatelja, utemeljitelja festivala, te 80 godina Jazz orkestra HRT-a. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.

73. Zagrebački festival održat će se 17. travnja 2026. u Mozaik Event Centru. Sve odabrane pjesme već su zaplovile domaćim eterom, a publika će ih prvi put uživo čuti upravo na festivalskoj pozornici. Kao i svake godine, događaj će u izravnom prijenosu pratiti Hrvatska radiotelevizija.

Ćemeraš za 24sata: Pobjeda na festivalu je najljepši trenutak moje kantautorske karijere...

Zagrebački festival više od sedam desetljeća zauzima važno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, njegujući kontinuitet autorske pjesme i istodobno prateći suvremene glazbene tokove. I ovogodišnje izdanje donosi spoj novih autorskih radova i nastupa etabliranih izvođača, nastavljajući tradiciju predstavljanja raznolikog i aktualnog glazbenog sadržaja.

