Fešta od 45 mil. eura na kojoj su sve oduševili Hrvati: 'Naš žiri je sramota, ali mi smo uz vas...'

Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say. It’s alright, čulo se na samo jutro prvog polufinala 67. Eurovizije. Pjesma je dopirala iz Eurovizijskog sela i, s njom, kao da je BBC-jev filharmonijski orkestar odredio kakvo će biti vrijeme kroz cijeli tjedan, jer ni kap kiše nije pala do kraja samoga finala. Temperature su bile malo niže, no liverpulsku mladež to nije spriječilo da hodaju u kratkim hlačama, mini suknjama, sandalama... Smiješno je vidjeti Skandinavce i Balkance zakopčane do grla kraj djece u kratkim školskim uniformama.