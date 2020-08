Festival svjetske književnosti će biti u prilagođenom formatu...

Ove godine u festivalskom će programu sudjelovati šezdesetak autora iz dvanaest zemalja. Neki će gostovati iz svojih domova ili TV studija, no mnogi će nastupati uživo pred kamerama

<p>Osmi Festival svjetske književnosti nakladnika Frakture održat će se u prilagođenom obliku od 6. do 12. rujna u Zagrebu, a u programu će sudjelovati 60-ak autora iz 12 zemalja, od kojih će neki na festivalu gostovati uživo pred kamerama a neki iz svojih domova ili TV studija.</p><p>Kako se ističe u najavi, u godini u kojoj je pandemija promijenila paradigmu društvenih odnosa i našeg shvaćanja sebe, kada se književnost i kultura više nego ikada pokazuju esencijalnim životnim potrebama, 8. FSK održat će se unatoč i u skladu s okolnostima te ponovno u Hrvatsku dovesti najbolje od suvremene književnosti, poštujući pritom epidemiološke preporuke sprječavanja širenja Covida-19.</p><p>U suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom, programi FSK-a moći će se, tako, dijelom uživo a dijelom premijerno, pratiti na Trećem programu nacionalne televizije, dok će se drugi dio programa održavati u novootvorenoj Knjižari Fraktura u Ulica kneza Mislava 17 u Zagrebu. Ti će se programi emitirati uživo putem Frakturinih web-platformi i u suradnji s 24sata i tjednikom Express.</p><p>Jedan program bit će održan u Hrvatskom glazbenom zavodu, prošlogodišnjem domaćinu FSK-a, dok će se festivalski filmski program također moći gledati na Trećem programu HRT-a.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za novinare u povodu osmoga Festivala svjetske književnosti</strong></p><h3><strong>Festival otvara najbolji svjetski kratkopričaš Etgar Keret</strong></h3><p>Ove godine u festivalskom će programu sudjelovati šezdesetak autora iz dvanaest zemalja. Neki će gostovati iz svojih domova ili TV studija, no mnogi će nastupati uživo pred kamerama, bilo iz studija HRT-a ili iz Knjižare Fraktura, a na svakom događanju moći će prisustvovati i publika koliko to dopuštaju kapaciteti prostora uz pridržavanje svih mjera.</p><p>U najavnoj emisiji Festivala na HRT-u, u subotu 5. rujna, o temama distopije i apokalipse u književnosti razgovarat će Ivana Rogar i Ludwig Bauer, o suvremenoj laži govorit će Vid Barić, a Ozren Grabarić i Matej Meštrović s vrhuncima predstave "Krležino predavanje u Hrvatskom glazbenom zavodu" podsjetit će kako je svijet budućnosti i književnost vidio Miroslav Krleža.</p><p>Svečano otvaranje Festivala prenosit će se uživo sa Sunčane strane Prisavlja, a u emisiji će gostovati jedan od najboljih svjetskih kratkopričaša, Izraelac Etgar Keret, zatim troje programskih direktora hrvatskih književnih festivala, Magdalena Vodopija, Roman Simić i Seid Serdarević, te Đurđica Čilić i Semezdin Mehmedinović, dvoje autora čije je pripovijedanje obilježeno autofikcijom, a pritom je iznimno poetsko.</p><p>Na tribinama Razotkrivanje, koje će se moći pogledati na tv programu, ove godine FSK će ugostiti jednog od stalnih kandidata za Nobelovu nagradu za književnost, izraelskog književnika Davida Grossmana, koji će govoriti o svojem romanu "Kad je Nina znala" inspiriranom životom Eve Panić. Na Razotkrivanju će o svojem upravo na hrvatski prevedenom romanu "Prava krv" govoriti i nagrađivana talijanska autorica Francesca Melandri, a najavljeno je i gostovanje ljubimca hrvatske publike, Španjolca Javiera Cercasa.</p><h3><strong>Književne matineje kao piknici na livadi HRT-a</strong></h3><p>Festivalski program Dvostruki portret, koji spaja inozemne i domaće autore koji se negdje dodiruju – temom, stilom, idejom, ove će godine spojiti dansku finalisticu za nagradu Man Booker International Dorthe Nors i esejisticu, prozaisticu i feministicu Asju Bakić. Među inozemnim gostima festivala bit će i rumunjski pisac i književni urednik Bogdan-Alexandru Stănescu, norveški stolar koji je postao književna zvijezda Ole Thorstenen, te nizozemski dobitnik Europske nagrade za književnost Jamal Ouariachi.</p><p>Mostarska književnica Magdalena Blažević predstavit će svoju zbirku priča "Svetkovina", o svojim će novim romanima govoriti i Marko Tomaš ("Nemoj me buditi") te Marko Gregur ("Vošicki"), a Milan Majerović-Stilinović predstavit će svoju knjigu "Što sam naučio na planini".</p><p>Ovogodišnje Književne matineje održat će se na livadi Hrvatske radiotelevizije, kao matineje-piknici. Učenici zagrebačke V. gimnazije razgovarat će s Mihaelom Gašpar o njezinim romanima i temama koje ju opsjedaju, učenici X. gimnazije Ivan Supek pokušat će vidjeti i čuti kako piše Ivica Prtenjača, dok će VII. gimnazija razgovarati o flash pričama i detaljima koje lovi mobitelom s Antom Zlatkom Stolicom.</p><p>Sünje Lewejohann, Lara Mitraković i Olja Savičević Ivančević pjesnikinje su različitih generacija, ali sličnih poetika. Njihove pjesme čut ćemo uživo, a o poeziji će s njima razgovarati Monika Herceg.</p><p>Program festivala i ove godine donosi nekoliko okruglih stolova. O tome je li Europa nedovršena unija, Igor Štiks razgovarat će s Ivanom Sajko, Borisom Budenom i Vladimirom Arsenijevićem. O svijetu nakon pandemije uz još jednu moderaciju Igora Štiksa razgovarat će Dejan Jović, Semezdin Mehmedinović i Renata Salecl, dok će o ulozi i važnosti književnosti Bruno Kragić razgovarati s Marijom Ott Franolić, Mašom Grdešić, Damirom Radićem i Alešom Štegerom.</p><h3><strong>Susreti s autorima svaki dan uz kavu na Cvjetnom trgu</strong></h3><p>Održat će se i dvije specijalne emisije, Poezija u gradu, koju je osmislila Romana Perečinec, u kojoj sudjeluju pjesnici Alen Brlek, Ana Brnardić, Denis Ćosić, Branko Čegec, Monika Herceg, Marija Skočibušić i Andriana Škunca, dok druga propituje suvremenu prozu, a osmislio ju je Andrija Škare, s kojim o svojoj prozi razgovaraju Vid Barić, Luiza Bouharaoua, Iva Gjurkin, Marko Gregur, Ivana Rogar i Korana Serdarević.</p><p>Kao i svake godine, književni program upotpunjen je i izložbama inspiriranim književnim djelima, ove godine u Galeriji Canvas, koja će okupiti istaknute suvremene likovne umjetnike, te u Galeriji Šira, gdje će se pokazati radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu koji su pod mentorstvom svojih profesora motive za svoje radove našli u književnosti.</p><p>Čitatelji će se s autorima moći susresti svakoga dana u 13 sati na Preradovićevu trgu, gdje će u kućici Bar caffea uz besplatnu kavu moći dobiti njihov potpis.</p><p>"Možemo li živjeti pod maskama ili je književnost tu da ih skine, da pokaže svijet onakvim kakvim jest ili kakvim bi mogao biti? Ove 2020. godine sve se okrenulo naglavačke i nakon nje više ništa neće biti kao što je bilo – ništa osim najdublje ljudske potrebe da pripovijeda i sluša priče i poeziju, da uz titravo svjetlo svoga računala u ugodnoj atmosferi doma, na plaži ili za radnim stolom čita i piše, da stvara nove svjetove i pokuša razumjeti stare i drugačije", ističu iz Frakture. Stoga, iako je vrijeme mesopusta odavno prošlo, ipak navucite svoju masku i posjetite Festival svjetske književnosti, bilo uživo, bilo virtualno – jer književnost otvara svjetove, poručuju.</p>