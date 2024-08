Filip Belić iz 'Braka na prvu' je uveo veliku promjenu u život

Iako je ranije za RTL.hr rekao kako njegov dan počinje u pola pet ujutro, čini se kako je Filip Belić ipak nadogradio rutinu. Počeo se buditi još ranije, u 3:50 sati. Nakon toga priprema doručak, meditira, čita knjigu i za kraj - trenira!

- Oduvijek se volim rano ustajati, a u posljednjih godinu dana sam ubacio i meditaciju i čitanje knjiga. To radim dulje vrijeme kako bih se psihički pripremio za dan - priznao je Filip.

Foto: Instagram

Otkrio je kako se jedino nedjeljom opušta.

- Nedjeljom pripremam obroke za sljedeći tjedan i idem opušteno kroz dan... Prije sam imao utakmice, no sada je završena sezona - rekao je nedavno za RTL.hr.

Zagrepčanina su gledatelji donedavno mogli pratiti u RTL-ovu 'Braku na prvu', u kojem su ga sociološki eksperti spojili s Tamarom Razum iz Samobora. Bili su omiljeni par u posljednjoj sezoni. Brojni su se nadali da će se iz njihovog prijateljstva roditi nešto više, ali se to ipak nije dogodilo iako je Tamara u zadnjoj epizodi priznala da ima osjećaje prema 'reality suprugu'.

- Na kraju eksperimenta sam priznala kako mi se Filip sviđa, a on mi je rekao kako će mi na to odgovoriti poslije, kada se ugase kamere... Pa je jadan ponovno demenciju dobio i tako - našalila se Tamara.

Foto: RTL

Filip je napokon otkrio i kako se osjećao kada je saznao da se sviđa Tamari.

- Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati - rekao je.

- To sam ti rekao sto puta...ako imaš neki problem - uvijek sam tu - rekao je Filip Tamari, a ona mu je odgovorila:

- Jesam li te zvala kada sam se vraćala s Malte - nisam te mogla dobiti.

Foto: RTL

Filip je navedeno ignorirao te naglasio da ga zove samo ako se radi o privatnom problemu.

- Pa to je bio problem - nisam imala kako doći od aerodroma do doma - objašnjavala mu je Tamara, a on se izvlačio kako tada nije mogao doći po nju.

- Nemoj me zvati ako ti treba složiti ormar, zovi me ako trebaš emotivnu podršku, prijateljski savjet - to sam mislio, a ne da ti farbam zidove doma - rekao je Filip, a Tamara je komentirala kako je očito krivo shvatila.

Foto: RTL

Kad ju je prvi put vidio, tvrdio je da ju nikad ne bi mogao odvesti baki, koja je važna figura u njegovu životu. Ipak, kasnije je promijenio mišljenje.

- Da, upoznao sam Tamaru s bakom. Došla je jedan dan na kavu. Bilo nam je odlično - otkrio je Filip za RTL.

Dodao je kako mu je njezino mišljenje vrlo bitno te je to jedan od razloga zašto ih je odlučio upoznati.

- Zanimalo me što baka misli o Tamari. Na druženju nam je bilo odlično, mogu reći jako zabavno. Zbližile su se i u jednom trenutku više nisam znao jesam li joj ja unuk ili Tamara - objasnio je.

Foto: RTL