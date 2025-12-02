Filip Dizdar donosi božićnu čaroliju s pjesmom koja je hipnotizirala njegova sina

Glazbenik i redatelj Filip Dizdar predstavlja svoju novu božićnu pjesmu “Ovaj Božić”, emotivnu i toplu glazbenu priču koja označava njegov povratak na scenu nakon duže diskografske pauze. Pjesma je u nastajanju dvije godine, a cijeli projekt započeo je, kako Filip kaže, sasvim slučajno.

“Ideja za pjesmu se rodila još prije dvije godine kad sam u arhivi zvukova za film pronašao jedan stari glazbeni sample od par sekundi. Bio je jako loše kvalitete, ali nosio je taj neki poseban božićni osjećaj koji mi se uvukao u glavu, kao da je nastao u Motown eri. Inspirirao me toliko da sam ga sam ponovno odsvirao, malo izmijenio i oko te melodije izgradio cijelu pjesmu”, otkriva Filip. Taj se prepoznatljivi motiv može čuti na samom početku pjesme i postao je njezin emocionalni temelj.

Iako je glazba bila gotova već prije, ove je godine Filip napokon dovršio i tekst, čime je “Ovaj Božić” dobio svoj konačni oblik. Dizdar potpisuje kompletnu produkciju pjesme, a ona ujedno najavljuje njegovo novo kreativno razdoblje.

POSLUŠAJTE PJESMU:

“Ovo je neka vrsta mog povratka. Imam spremno više novih pjesama, a sljedeća izlazi već početkom godine. Iako otvaram s božićnom pjesmom, novi materijal ide više prema indie zvuku”, kaže Filip.

Zanimljiva je i priča o nastanku videospota. Prvotna ideja bila je napraviti jednostavan lyric video, no Filip nije bio zadovoljan božićnom atmosferom koju je takav format nudio.

“Na kraju sam ipak odlučio uložiti više truda. Skinuo sam hrpu stock footage videa i od njih složio cijeli spot koji sam onda pretvorio u animirani film. Oduzelo je puno više vremena nego što sam planirao, ali drago mi je jer mislim da je spot dao pjesmi pravi vizualni identitet i božićni osjećaj”, objašnjava.

Posebnu potvrdu dobio je i iz vlastite kuće. “Svako malo bi mi moj sin Val uletio u sobu i ostao hipnotiziran pjesmom i spotom. Kad vidim njegovu reakciju, znam da sam napravio nešto dobro”, dodaje kroz smijeh.

Foto: DIZDARIJE

Treća božićna pjesma i savršen ulaz u novu godinu

“Ovaj Božić” treća je božićna pjesma koju je Filip napisao u svojoj karijeri. Kaže da nije pretjerani božićni entuzijast, ali upravo u ovom razdoblju godine uvijek pronalazi inspiraciju.

“Nisam fanatik, ali Božić u meni uvijek probudi lijepe uspomene i daje osjećaj nade za novu godinu. Prošla mi je godina bila odlična i nadam se da će sljedeća biti još bolja. U planu imam novu glazbu i filmove, a ovu pjesmu vidim kao savršen uvod u sve što dolazi”, zaključuje Filip.

Pjesma „Ovaj Božić“ dostupna je na svim digitalnim servisima