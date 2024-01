Filip Dizdar o karijeri i očinstvu: 'Veselimo se. Dijete će se zvati Val, a Maja će biti super mama'

Glazbenik i redatelj Filip Dizdar (34), brat pjevačice Natali Dizdar (39), je početkom siječnja otkrio da sa zaručnicom Majom Šiprak čeka dijete. Sada je za IN Magazin progovorio o očinstvu, a otkrio je i koje će ime dati djetetu.

- Iskreno se veselimo, nije nam se to zalomilo, htjeli smo to dijete, nekako mi je to logičan sljedeći korak, za sad ga pipam preko trbuha, daje mi pet. Dijete će se zvati Val, to je nekako ime koje sam ja često u svojim scenarijima, kad radim prve verzije draft, uvijek zapičim ime Val jer mi je nekako super, kratko je, a i nekako mi paše uz prezime. Sad, za sljedeće ime, ne znam, za Vala se Maja složila, bilo je super, za sljedeće može ona kompletno birati, ja sam svoje ispucao - rekao je Filip. Kako kaže, njegov je plan imati petero djece, dok njegova zaručnica želi imati dvoje.

Filip za svoju zaručnicu ima samo riječi hvale te je rekao kako će sigurno biti dobra majka.

- Maja će biti super mama! Ja za Maju nemam nikakve sumnje, to me i privuklo kod nje. Maja je stvarno super cura, možeš se pouzdati u nju, pametna, uspješna, stvarno mislim da ima vrijednosti koje bi volio da moj sin isto ima - rekao je. Priznao je i da ga je pomalo strah odgajati sina u današnjem svijetu.

- Mene je najviše strah ekrana, ja sam godinama radio s Youtuberima i s ljudima koji žive preko tih društvenih mreža. Ako nisi za to, mislim da ti može jako naštetiti. Često budu jako nesretni, a to je neizbježno, ja ne mogu od njega maknuti ekrane, ne mogu mu reći da neće imati tablet ili mobitel, ali problem je što je to sve napravljeno, pa koliko puta ja sam sebe znam uloviti da se nakačim na taj glupi Tik Tok jer negdje nešto čekam i prođe mi pola sata, to je napravljeno da stvara ovisnost i mislim da su djeca jako nezaštićena ispred toga - ispričao je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Filip je posljednjih godina vrlo uspješan i u svojoj karijeri, tijekom koje je režirao i snimio više od 300 videospotova. Na spotovima trenutačno ne radi, a već tri godine sudjeluje na projektima kao što su 'Supertalent' i 'Ples sa zvijezdama'. Kako kaže, zasitio se snimanja i režiranja spotova.

- Spotovi glazbeni mi ne fale nimalo, mislim da kad napraviš nešto toliko puta da ono… Ja sam stvarno po pitanju glazbenih spotova napravio sve što sam htio, što me zanimalo, gdje sam se htio širiti. Kao, prošao sam to. Nakon, koliko, 300, 400 spotova, mislim da mogu reći kvačica odrađeno, imam svojih 10 tisuća sati sam, kako kažu, odradio, sad je vrijeme za neke nove stvari - rekao je Dizdar. Osim što je redatelj, bavi se i glazbom, ali u posljednje vrijeme ne stvara glazbu toliko često. Ali, kad je u procesu stvaranja glazbe, često mu pomogne sestra Natali.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

- Natali je super jer donese nešto svoje, najčešće me ne sluša, ja kažem možeš to ovako otpjevat, onda ona kaže ne ja ću to svoje, onda ona otpjeva nešto svoje. Stalno nas ljudi pitaju kad će taj duet, imali smo duet tri puta, samo ga niste skužili! Zapravo nikad nisam osjetio da se nešto previše miješa taj estradni dio u moj život, jedino to što me stalno nazivaju brat od Natali, mislim, već 15 godina, dokle ljudi - rekao je pa dodao da se šale kako će dijete nazvati Nećak od Natali.

- Kad sam pročitao članak da Natali Dizdar očekuje super vijest, onda sam doslovno rekao da ćemo ili malog nazvati brat od Natali Junior, hahaha, tj. dogovorili smo se nekako da će se zvati nećak od Natali, to je nekako najlogičnije - rekao je.