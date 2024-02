Filip govori da mu Tamara nije privlačna, stručnjaci: 'Ali ti se stalno smiješ kada pričaš o njoj'

Ona nije moj tip, rekao je jasno i glasno Filip pred ekspertima u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. To je odmah izazvalo čuđenje kod eksperata, koji su mu rekli da je neobično da nema baš nikakve romantične osjećaje prema Tamari, jer se smije 'od uha do uha' dok priča o njoj. 'Iako nije moj tip, htio sam je upoznati. Na kraju nam je super, ona je prva liga. Zezamo se, to je najbitnije. Da je atmosfera dobra, da nema drame. Prvenstveno što me guši je loša energija', dodao je.

- Apsolutno se slažem da se ispod te grube površine krije toplo srce. Kako se on ponaša na van sigurno ima veze s nekim stvarima koje je prošao u životu, neke stvari koje su ga povrijedile pa ga je jednostavno previše strah to proći opet - naglasila je Tamara.

Foto: RTL

Eksperti su Tamaru pitali detaljnije oko Filipa.

- Moj prvi dojam je bio dobar. Odmah sam shvatila kako sam ja njemu, zbog svoje energije, možda malo previše. Jako smo puno pričali, upoznavali se, krenuli smo razgovarati o interesima, očekivanjima, što volimo i ne volimo i tu smo doznali da nam je jako teško pronaći stvar koja nam je zajednička. Mislim da to što smo toliko različiti je meni dobrodošlo jer sam ja shvatila da mi možemo funkcionirati - naglasila je.

Filip je također nahvalio Tamaru.

Foto: RTL

- Brutalno mi je draga, s njom se najbolje osjećam, kad sjedimo jedan pored drugog odmah je šala - rekao je.

- Tamara prati njegovu igru, ali mislim da je iznutra to sve zasigurno kopka. Mislim da će se to kad tad pokazati. Njihovo pravo lice - komentirala je Ana.

Oboje su se složili kako su zasad zadovoljni.

Foto: RTL

- Za vezu ne tražim takvu osobu jer je ona za mene jako ekstremna. Divlja je. Ne kažem da sam ja dobar, možda ni najmanje ne valjam - rekao je.

Ekspertica Sanela naglasila je kako se Filip smješka kad priča o Tamari, a on je dodao kako je to zato jer mu je jako zabavna.

- Mi zračimo jer je kod nas opuštena atmosfera i znamo da nitko od nas ne traži ništa. Ništa ne očekujemo i različitosti se privlače - zaključio je.