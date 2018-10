Filipu se sviđaju cure njegovih godina: 'Ne bih zavodio Šuput'

Mladi glazbenik Filip Rudan (18) pjesmom 'Kiss From a Rose' na Supertalentu osvojio je publiku i žiri, a posebno se svidio pjevačici Maji Šuput (38) koja ga je nazvala 'novom hrvatskom tinejdžerskom zvijezdom'.

Pjevačica se ubrzo na društvenoj mreži pohvalila fotografijom s Filipom,a sada je cijelu situaciju komentirao mladi glazbenik.

- Maja je ostavila super dojam na mene. Kada smo se sreli u Malinskoj, prijateljski mi je pristupila. Volio bih s njom snimiti duet, a to što ona pjeva drugačije pjesme od one koju sam ja izveo – to nema veze. Da dobijem takvu priliku, ona bi birala pjesmu jer ona je ipak profesionalac i sigurno bi dobro odabrala - rekao je za Dnevnik.hr..

Dodaje kako mu je Šuput jako simpatična, a li da se u nju ne bi mogao zaljubiti.

- Ne, ne! Ne bih je išao osvajati. Ja vam volim mlađe djevojke, a Maja je ipak starija od mene i meni vam nije zanimljiva ta velika razlika u godinama. Nije ona previše stara, ali dovoljno starija od mene. Ja imam tek 19 godina i sviđaju mi se djevojke mojih godina. Trenutno nemam curu, ali došlo je puno ponuda na društvenim mrežama. Ipak, ja neću trenutak slave koristiti da bih to koristio. Ja nisam takav. Ljubav se ne treba kupovati popularnošću. Dobio sam više tisuća poruka i uglavnom su dobri komentari - zaključio je.

Foto: Nova TV

