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SMIJEŠNA PRIČA

Fillion: Radi slave sam izbjegao kaznu za prebrzu vožnju, ali mislili su da sam netko drugi

Piše Magdalena Mucić,
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Fillion: Radi slave sam izbjegao kaznu za prebrzu vožnju, ali mislili su da sam netko drugi
Foto: Raymond Liu
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Nathan Fillion je ispričao kako ga je jednom zaustavio policajac koji je prepoznao da je glumac, ali je bio uvjeren da je riječ o Jasonu Batemanu, pa je autogram za policajčevu suprugu potpisao tuđim imenom

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Nathan Fillion (55) u ABC-jevoj seriji 'The Rookie' glumi policajca, a u stvarnom životu je s njima imao više susreta. Na panelu na San Diego Comic-Conu, Fillion je ispričao kako ga je jednom zaustavio policajac koji je prepoznao da je glumac, ali je bio uvjeren da je riječ o Jasonu Batemanu.

- Pogledao je moju vozačku i rekao 'Znam vas. Vi ste glumac'. Odgovorio sam: 'Da, i to prilično dobar' - ispričao je Fillion i dodao kako mu je policajac ponudio upozorenje umjesto kazne za prebrzu vožnju, ako potpiše autogram za njegovu suprugu.

- Napisao sam 'Za Lily...' i začuo policajca kako razgovara sa suprugom i govori joj da je upravo zaustavio Jasona Batemana. Pa sam autogram završio sa 'S ljubavlju, Jason Bateman' - ispričao je glumac. I njegov kolega Deric Augustine je priznao kako je izbjegao kaznu zbog zatamnjenih stakala jer ga je policajac prepoznao s malih ekrana. Lisseth Chavez nije bila te sreće.

- I mene su zaustavili na autocesti Pacific Coast... I dobila sam kaznu - kazala je glumica, a prenosi People.

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