31. SARAJEVO FILM FESTIVAL

Film 'Bog neće pomoći' po prvi puta predstavljen je regionalnoj publici: Konkurira za nagradu

Foto: Sarajevo Film Festival

Film je za glavnu nagradu - Srce Sarajeva ušao s još osam naslova iz regije. Nedavno je premijera bila i na Filmskom festivalu Locarnu, gdje su glavne glumice odnijele nagrade za najbolju glumačku izvedbu.

Regionalna premijera filma 'Bog neće pomoći' redateljice i scenaristice Hane Jušić te producentice Ankice Jurić Tilić održana je na 31. Sarajevo Film Festivalu. Prikazan u ispunjenom Narodnom pozorištu, centralnoj festivalskoj dvorani, film je uvršten u glavni natjecateljski program te zajedno s još osam naslova iz regije konkurira za glavnu festivalsku nagradu – Srce Sarajeva.

Foto: Sarajevo Film Festival

- Još od studentskih dana Sarajevo Film Festival ima posebno mjesto u mojem srcu. Zato sam i imala tremu pred premijeru, ali dugački aplauz i sve divne reakcije samo su još više napunili moje srce', - istaknula je nakon projekcije redateljica i scenaristica Hana Jušić.

Nakon svečane projekcije pred publiku je izašla ekipa filma u kojoj su uz redateljicu bili i producentica Ankica Jurić Tilić, glumci Ana Marija VeselčićMauro Ercegović Gracin, Tina Orlandini i Ivan Skoko, direktorica fotografije Jana Plećaš, montažer Jan Klemsche, kostimografkinja Katarina Pilić, majstorica maske Mojca Gorogranc Petrushevska te koproducenti Ada SolomonInes VasiljevićYorgos Tsourgiannis Aleš Pavlin.

Foto: Sarajevo Film Festival

Regionalna premijera filma u Sarajevu došla je nakon svjetske premijere održane na Filmskom festivalu Locarnu, gdje su glavne glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić osvojila Leoparda za najbolju glumačku izvedbu.

