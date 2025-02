Film 'Dražen' stigao na Netflix: Hrvati su ga pohrlili pogledati!

Film 'Dražen' stigao je u srijedu na streaming platformu Netflix. Priča o životu legendarnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića osvojila je domaću publiku, a o tome govori i činjenica da ga je već u prvom vikendu prikazivanja u kinima pogledalo više od 23.000 ljudi. Ujedno, prema utršku (box office) objavljenom na stranici boxoffice.hr, Dražen je ostvario najuspješnije kino otvaranje za hrvatski film u posljednjih 10 godina.

A prema svemu sudeći, popularan je i na Netflixu gdje stoji kako je upravo 'Dražen' trenutno najpopularniji film u Hrvatskoj. Iza njega je na 2. mjestu 'Kinda Pregnant', a na 3. 'Back in Action', film koji je obilježio povratak Cameron Diaz u svijet glume nakon 10 godina pauze.

Iza toga slijede 'Sherk 2', 'The Secret Life of Pets 2', 'Grinch', 'The Equalizer 3', 'The Super Mario Bros Movie', 'Lucca's World' te 'Shrek 3'.

O filmu 'Dražen' dugo se pričalo i film je izazvao veliku pozornost njegovih sugrađana i ljubitelja košarke. No, neke je razočaralo što nema više košarkaških scena. Jedan od njih bio je i Draženov trener iz mladih dana, Miro Kotarac koji nam je ranije ispričao svoje dojmove o filmu. Tada je poručio i da je Dražen bio 'poseban u svemu'.

Osim filma o hrvatskoj košarkaškoj legendi, na Netflix je nedavno stigao još jedan domaći film - 'Escort'. Radi se o erotskom trileru koji je ujedno i posljednji film redatelja Lukasa Nole. Predstavljen je 2023. na 70. Pulskom festivalu i nagrađen s dvije Zlatne arene. Prema podacima Netflixa, 'Escort' se prošlog tjedna našao na ljestvici top 10 najpopularnijih filmova u Hrvatskoj na toj platformi, a na listi je bio i film 'Sveta obitelj' redateljice Vlatke Vorkapić.