Na Netflix stiže još jedna krim serija iz Skandinavije: Obećava!

'Kao autorica knjiga i izvršna producentica serije uživam gledati kako moji likovi oživljavaju zahvaljujući talentiranim glumcima. Velika mi je želja da serija postigne jednak uspjeh i popularnost kao i knjige kako u Švedskoj, tako i širom svijeta', rekla je švedska spisateljica i odvjetnica Viveca Sten.

Prema njezinim knjigama iz serijala 'The Åre Murders', pod nazivom 'Hidden in Snow' i 'Hidden in Shadows', snimljena je istoimena serija. Premijera je 6. veljače, a prva sezona imat će šest epizoda.

Knjige Vivece Sten objavljene su u više od 40 zemalja i prodane u više od deset milijuna primjeraka, a i trailer obećava. Snježni kadrovi, sumorna atmosfera i nestanak osobe u zabačenome švedskome mjestašcu (naselje iz serije inače je poznato svjetsko skijalište) već su provjeren skandinavski recept za uspješnu krimi seriju.

Foto: Netflix

Radnja serije 'The Åre Murders' prati Hannu Ahlander, policajku iz Stockholma, koja je suspendirana s posla i koju je ostavio partner. Tražeći novi početak, Hanna se seli u sestrinu vikendicu u Åreu. Još se nije ni skrasila, kad nestaje mlada žena, a Hanna ne može odoljeti a da se ne uključi u istragu. Lokalni policajac Daniel Lindski zbog manjka osoblja u policijskoj stanici primoran je prihvatiti Hanninu pomoć, no veliko je pitanje mogu li jedno drugom vjerovati.

U glavnim ulogama su Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado, Amalia Holm i mnogi drugi, a Joakim Eliasson i Alain Darborg potpisuju režiju.

- Presretna sam što će serija napokon ugledati svjetlo dana na vodećoj streaming platformi poput Netflixa - rekla je spisateljica Viveca Sten.