Obitelj snimala reakciju glumca kad je shvatio da je nominiran za Oscara, nije mogao vjerovati

Obitelj Paul Mescala (26) bila je oduševljena nakon što je objavljeno da je glumac nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg glavnog glumca za ulogu u filmu 'Aftersun'. Njegova sestra, pjevačica Nell Mascal (19), podijelila je rekacije na svom Instagram i TikTok profilu.

Na objavljenoj snimci zaslona od videopoziva vidi se više članova Mescalove obitelji koji su radosni, ali i u šoku, držeći se za glavu s otvorenim ustima.

Foto: Instagram

- Kako se ovo dogodilo? - napisala je Nell u opisu videa na TikToku.

Glumčeva nominacija posebno je impresivna s obzirom na to da je ovo bila njegova prva filmska uloga nakon što se proslavio u popularnoj seriji 'Normal People', u kojoj je utjelovio lik Connella.

Osim Paula, nominirani u kategoriji najboljeg glumca su i Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Brendan Fraser (The Whale) i Bill Nighy (Living).

