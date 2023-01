Michelle Yeoh ušla je u povijest kao prva Azijatkinja nominirana za Oscara: Ovo je veće od mene

U utorak, 24. siječnja, objavljene su nominacije za prestižnu nagradu Oscar 2023. Među njima se našla i ona Michelle Yeoh (60), malezijske zvijezde koja je na taj način postala prva Azijatkinja nominirana za najbolju glumicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Michelle Yeoh nominirana je za ulogu u filmu 'Everything Everywhere All at Once‘. Nakon 95 godina Akademija je uvrstila Azijatkinju u kategoriji najbolje glumice.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, glumica Yeoh, rođena je u Maleziji, a filmska zvijezda postala je u Hong Kongu. Nakon toga počela je osvajati svjetske pozornice, što ju je sa 60 godina dovelo i do nominacije za Oscara.

Michelle se u Americi ranije proslavila u sporednim ulogama u filmovima kao što su 'Tigar i zmaj', 'Sutra nikad ne umire' i 'Suludo bogati Azijci'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- Prošlo je dugo vremena, no mislim da je ovo veće od mene - rekla je Yeoh nakon objavljenih nominacija za The Hollywood Reporter.

- U ovom trenutku, konstantno, cijelo vrijeme, Azijati mi prilaze i govore "Možeš ti to, radiš to za nas", a ja ih u potpunosti razumijem. Sve ovo vrijeme, nitko ih nije prepoznao, nitko ih nije čuo - dodala je.

Iako do danas, nijedna žena koja se identificira kao Azijatkinja nije bila nominirana za Oscara, tehnički podaci govore drukčije. Tamo piše kako je Merle Oberon, s filmom 'The Dark Angel' iz 1936. godine, prva Azijatkinja nominirana za najbolju glumicu. No, Merle je skrivala podrijetlo.

Isto tako, dvostruka dobitnica Oscara, Vivien Leight rođena je u Indiji, a njezina majka je podrijetlom iz zapadne Azije.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Najčitaniji članci