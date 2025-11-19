Obavijesti

OSVOJIO NEKOLIKO NAGRADA

Strani mediji raspisali su se o domaćem filmu Fiume o morte!

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Foto: promo

Ovaj dokumentarac, koji tematizira D'Annunzijevu okupaciju Rijeke nakon Prvog svjetskog rata, hrvatski je kandidat za prestižnu filmsku nagradu

O hrvatskom kandidatu za nagradu Oscar, 'Fiume o morte!', pišu i mediji van Lijepe Naše. Tako je o njemu članak objavio i The Guardian nazvavši ga 'mračnom komičnom rekonstrukcijom D'Annunzijevog jugoslavenskog puča'.

SKUPLJA POHVALE Hrvatski 'Fiume o morte!' dobio je AFA nagradu za najbolji film
'Ovaj intrigantan dokumentarac hrvatskog filmaša Igora Bezinovića dijelom je komična opera, a dijelom jeziva poruka iz prošlosti', napisao je Guardianov Peter Bradshaw u svojoj recenziji te objasnio kako se u filmu radi o situaciji u redateljevoj rodnoj Rijeci nakon završetka Prvog svjetskog rata.

Foto: promo

Naime, nakon što je četverogodišnji sukob završen, Rijeka, koja se tada nazivala i Fiume i koja je prethodno bila pod vlašću dinastije Habsburg koja je krajem rata propala, pripala je Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Upravo je radi toga, talijanski političar Gabriele D'Annunzio poveo pobunu, koja je uključivala 186 'legionara', odnosno plaćenika, te izveo 'subnapoleonsko' iskrcavanje u Rijeci. Nakon toga, uspostavio ju je kao svojevrsnu prototalijansku gradsku državu pod svojom vlastitom kontrolom, objasnio je Bradshaw.

Foto: promo

Ta državica izdržala je do 1920. godine, kada je sama Italija prisilila D'Annunzia da napusti rijeku. Ovaj talijanski 'vizionar' tijekom svog boravka u Rijeci priređivao je mnoge marševe i druge spektakle kako bi stvorio iluziju podrške građana, međutim, netalijanska većina bila je protiv njega. Unatoč tome, uživao je poštovanje mnogih pa je tako i Benito Mussolini kasnije pjesmu njegovih sljedbenika, pod nazivom 'Giovinezza' ili 'Mladost', proglasio svojom himnom.

Foto: promo

'Bezinović na mnoge zabavne načine angažira različite Riječane da glume D'Annunzija u energičnim malim scenama u stilu slikovitih 'tableua', koji oponašaju stare slike i arhivske snimke', napisao je Bradshaw dodavši kako je jedan od muškaraca koji glume D'Annunzija, prema Bezinovićevim riječima, 'veteran Hrvatskog rata za neovisnost'.

U DVIJE KATEGORIJE Film 'Fiume o morte!' nominiran je za Europsku filmsku nagradu
Na kraju svoje recenzije, Guardianov novinar postavio je i zanimljivo pitanje: 'Namjerava li nas redatelj podsjetiti, gotovo neprimjetno, da iako je identitet njegovog grada prijekor starim fašističkim uljezima, nijedna zemlja nema monopol na nacionalizam ili fašizam?'.

Foto: promo

Podsjetimo, 'Fiume o morte!' iznimno je uspješan film, a već je osvojio i nekoliko prestižnih nagrada. Osim što je, između ostalih, osvojio AFA nagradu za najbolji film i nagradu publike na DokuArtu, hit Igora Bezinovića, koji dolazi iz Rijeke, nominiran je i za Europsku filmsku nagradu u čak dvije kategorije.

Foto: promo

