Strani mediji raspisali su se o domaćem filmu Fiume o morte!

O hrvatskom kandidatu za nagradu Oscar, 'Fiume o morte!', pišu i mediji van Lijepe Naše. Tako je o njemu članak objavio i The Guardian nazvavši ga 'mračnom komičnom rekonstrukcijom D'Annunzijevog jugoslavenskog puča'.

'Ovaj intrigantan dokumentarac hrvatskog filmaša Igora Bezinovića dijelom je komična opera, a dijelom jeziva poruka iz prošlosti', napisao je Guardianov Peter Bradshaw u svojoj recenziji te objasnio kako se u filmu radi o situaciji u redateljevoj rodnoj Rijeci nakon završetka Prvog svjetskog rata.

Naime, nakon što je četverogodišnji sukob završen, Rijeka, koja se tada nazivala i Fiume i koja je prethodno bila pod vlašću dinastije Habsburg koja je krajem rata propala, pripala je Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Upravo je radi toga, talijanski političar Gabriele D'Annunzio poveo pobunu, koja je uključivala 186 'legionara', odnosno plaćenika, te izveo 'subnapoleonsko' iskrcavanje u Rijeci. Nakon toga, uspostavio ju je kao svojevrsnu prototalijansku gradsku državu pod svojom vlastitom kontrolom, objasnio je Bradshaw.

Ta državica izdržala je do 1920. godine, kada je sama Italija prisilila D'Annunzia da napusti rijeku. Ovaj talijanski 'vizionar' tijekom svog boravka u Rijeci priređivao je mnoge marševe i druge spektakle kako bi stvorio iluziju podrške građana, međutim, netalijanska većina bila je protiv njega. Unatoč tome, uživao je poštovanje mnogih pa je tako i Benito Mussolini kasnije pjesmu njegovih sljedbenika, pod nazivom 'Giovinezza' ili 'Mladost', proglasio svojom himnom.

'Bezinović na mnoge zabavne načine angažira različite Riječane da glume D'Annunzija u energičnim malim scenama u stilu slikovitih 'tableua', koji oponašaju stare slike i arhivske snimke', napisao je Bradshaw dodavši kako je jedan od muškaraca koji glume D'Annunzija, prema Bezinovićevim riječima, 'veteran Hrvatskog rata za neovisnost'.

Na kraju svoje recenzije, Guardianov novinar postavio je i zanimljivo pitanje: 'Namjerava li nas redatelj podsjetiti, gotovo neprimjetno, da iako je identitet njegovog grada prijekor starim fašističkim uljezima, nijedna zemlja nema monopol na nacionalizam ili fašizam?'.

Podsjetimo, 'Fiume o morte!' iznimno je uspješan film, a već je osvojio i nekoliko prestižnih nagrada. Osim što je, između ostalih, osvojio AFA nagradu za najbolji film i nagradu publike na DokuArtu, hit Igora Bezinovića, koji dolazi iz Rijeke, nominiran je i za Europsku filmsku nagradu u čak dvije kategorije.

