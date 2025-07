Film Gorana Stankovića 'Oče naš' imat će svjetsku premijeru na filmskom festivalu u Torontu

Debitantski dugometražni igrani film redatelja i scenarista Gorana Stankovića "Oče naš", imat će u rujnu svjetsku premijeru u sklopu programa Discovery na 50. Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, izvijestili su iz Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC).

Radnja filma, realiziranog u koprodukciji s hrvatskom kućom PomPom, prati ovisnika o drogama koji dolazi na liječenje u samostansku komunu u zabačenom dijelu Srbije. Tamo ga pod svoje uzima otac Branko, karizmatični i strogi svećenik čije metode "iscjeljenja" postaju sve ekstremnije.

Goran Stanković, publici u regiji poznat kao koscenarist i redatelj serija "Sablja" i "Jutro će promijeniti sve", rekao je da film istražuje tanku granicu između discipline i nasilja, između duhovnog vodstva i autoritarne kontrole.

"Ono što počinje kao sistem podrške može se s vremenom razviti u zatvoreni sustav koji opravdava represiju u ime promjene. Tada prestaje pomagati i počinje štetiti," dodao je redatelj, koji potpisuje i scenarij, uz Dejana Prćića, Ognjena Sviličića i Maju Pelević.

"Film predstavlja snažno regionalno autorsko ostvarenje nastalo u koprodukciji Srbije, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Velika nam je čast da će svoju svjetsku premijeru imati na festivalu u Torontu koji se profilirao kao jedna od najvažnijih svjetskih platformi za predstavljanje perspektivnih filmskih autora," rekla je hrvatska koproducentica Marina Andree Škop iz PomPom Filma.

"Okupili smo i značajan broj domaćih autora koji su aktivno sudjelovali u njegovom kreativnom oblikovanju. Među njima su glumci Goran Marković i Dado Ćosić, montažer Marko Ferković, skladatelji Nenad i Alen Sinkauz i koscenarist Ognjen Sviličić", dodala je.

Uloge u filmu imaju Vučić Perović, Boris Isaković, Goran Marković, Dado Ćosić, Lazar Tasić, Jasna Žalica, Toni Mihajlovski, Nenad Heraković i drugi.

Film producira This and That Productions iz Srbije, uz koprodukciju s Italijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom te još jednom srpskom producentskom kućom.

Međunarodni filmski festival u Torontu jedan je od najvećih i najposjećenijih festivala na svijetu, a pobjednički filmovi iz natjecateljskih programa ostvaruju direktnu kvalifikaciju za nagrade BAFTA i Oscar.

Program festivala postupno se objavljuje, a cijeli će se znati do 12. kolovoza. Ovogodišnje, jubilarno 50. izdanje festivala održava se od 4. do 14. rujna.