Prestižna američka Nacionalna udruga filmskih kritičara proglasila je dramu 'Nomadland' redateljice Chloe Zhao najboljim filmom 2020. godine, tvitala je udruga u subotu.

Udrugu je 1966. osnovao Joe Morgenstern, sjedište joj je u New Yorku, a čini je više od 60 najboljih filmskih kritičara iz raznih američkih listova i časopisa, među kojima su The New Yorker, The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Christian Science Monitor i NPR .

'Nomadland' je, po izboru NSFC-a osvojio nagradu za najbolju režiju, koju potpisuje Chloe Zhao te za najbolju glavnu žensku ulogu, koja je pripala Frances McDormand.

Šezdesettrogodišnja McDormand glumi ženu koja gubi sve u velikoj krizi 2008., spakira stvari u svoj automobil i odlučuje živjeti nomadskim životom, vozeći se američkim zapadom nakon ekonomskog sloma maloga grada.

Nagrada za najboljeg glumca po mišljenju Udruge pripala je Britancu Delroyu Lindu (68), koji glumi vijetnamskog veterana u ratnoj drami Spikea Leeja 'Da 5 Bloods'.

Bugarska glumica Maria Bakalova (24) osvojila je nagradu za najbolju sporednu ulogu u nastavku filma 'Borat' Sache Barona Cohena, a nagrada za najbolju mušku sporednu ulogu pripala je 73-godišnjem američkom glumcu Paulu Raciju za ulogu u drami 'Sound of Metal'.

Dokumentarni film 'Collective' Rumunja Alexandera Nanaua o strašnom požaru koji je izbio 2015. godine u noćnome klubu u Bukureštu, pri čemu su smrtno stradali deseci ljudi, Nacionalna udruga filmskih kritičara proglasila je najboljim stranim filmom u 2020.