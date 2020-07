Filomena o novom dečku: 'Voli me i pazi da smo kći i ja sretne'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' i dalje naporno trenira i održava kilažu. U showu je 'skinula' oko 28 kilograma, a tijekom karantene vježbala je u dvorištu. Dečko je podržava u svemu

<p>Kandidatkinja treće sezona showa 'Život na vagi' <strong>Filomena Roglić </strong>(33) nedavno je otkrila kako je u sretnoj vezi. Dečko joj je, kaže, veliki oslonac u životu pa tako i u vježbanju nakon showa.</p><p>- On je jedan od pobjednika prvog online izazova Marija Mlinarića, tako da i sam najbolje zna što znači odricati se da bi napredovao. Lijepo je pored sebe imati osobu koja te podržava, voli i pazi na sve da moja kći i ja budemo sretne. Tako da se naš život promijenio u svakom segmentu - rekla je sretna Filomena za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3857944/filomena-iz-zivota-na-vagi-za-rtlhr-o-obitelji-vjezbanju-i-novom-decku-lijepo-je-pored-sebe-imati-osobu-koja-te-podrzava/" target="_blank">RTL</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s pobjednikom treće sezone Alenom Abramovićem</strong></p><p>Život joj se od showa uvelike promijenio.</p><p>- Kad se najmanje nadate, život se preokrene maksimalno. Poručila bih svima: koračajte hrabro, ma koliko jake životne oluje bile. Netko gore vidi sve i kad-tad poslat će vam kišu blagoslova - kaže Filomena.</p><p>U 'Život na vagi' ušla je s 144,5 kilograma, a danas ima 116,7 te i dalje vježba. </p><p>- Što se tiče samog procesa mršavljenja i zdravog života, i dalje radim na sebi. Mislim da će to biti doživotna borba, i to najbolje znaju svi kandidati, kao i ljudi koji imaju isti problem. Ono što smo u showu osvijestili činjenica je da nismo samo broj na vagi, već ljudi sa svojim vrlinama i manama. Znači, kad pogriješimo, ljudski je, no važno je ustati i samome sebi reci: ideš dalje - govori bivša kandidatkinja showa. </p><p>Tijekom karantene zbog pandemije korona virusa Filomena je trenirala u dvorištu i pazila na prehranu. </p><p>- Nakon showa moj se život promijenio u potpunosti. Stekla sam neke nove i zdravije navike. Naravno, uvijek tu ima prepreka, kao i u svemu, no Bože moj, sve je to dio procesa. Sam show u moj je život donio i nova prijateljstva. Tako da se svakodnevno čujem s mojom Keticom, kao i Megi i Martom - kaže Filomena,</p>