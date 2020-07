Filomena opet ljubi? Objavila je fotku s misterioznim muškarcem

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' donedavno je na društvenim mrežama objavljivala samo selfije, fotografije njezine kćeri i zajedničke fotografije s društvom. Sada se pojavio i misteriozni muškarac

<p><strong>Filomena Roglić</strong> (33) iz Makarske bila je kandidatkinja treće sezone showa 'Život na vagi', gdje je pronašla ljubav s drugim natjecateljem, <strong>Markom Kregarom</strong>. Bili su zajedno nekoliko mjeseci te su jedno drugom bili najveća potpora tijekom procesa gubljenja kilograma. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Mršavjeli su velikom brzinom'</strong></p><p>No njihova se veza nakon showa nije uspjela održati. Marko je ubrzo nakon toga pronašao novu ljubav, a Filomena o svom ljubavnom životu nije ništa govorila. Na društvenim je mrežama objavljivala samo selfije, fotografije njezine kćeri i zajedničke fotografije s društvom. </p><p>Ali proteklog je tjedna napravila preokret. Objavila je fotografiju na kojoj je u zagrljaju s misterioznim muškarcem. Jedan od njezinih pratitelja u komentarima ju je pitao je li to ljubav u zraku, na što je ona potvrdno odgovorila i napisala 'da'. Osim toga, njezini pratitelji pisali su joj emotikone srca i pitali je kada će ponovno vidjeti zajedničku fotografiju. Filomena je naglasila kako ništa ne ide naglo. </p><p>Više od toga nije govorila niti je čime dala naslutiti kako se u njezinom životu pojavila nova ljubav. Sve do ove objave. </p><p>Podsjetimo, Filomena je u 'Život na vagi' ušla sa 144,5 kg, a izašla sa 116,7. Jednom je prilikom rekla kako je tijekom showa imala dosta vremena razmišljati i raditi na sebi. </p><p>- Od samog sudjelovanja do danas život se promijenio na bolje. Lakše se nositi s radom na sebi iz onog naučenog iako je vanjski svijet ogroman izazov na tom putu - rekla je.</p><p> </p>