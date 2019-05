Albanka kao Penelope Cruz, a Malta je zapjevala u 'akvariju'

PRATITE UŽIVO TIJEK DOGAĐAJA:

21:30 Za Njemačku je pjevala grupa S!sters s istoimenom pjesmom.

- Njih dvije zapravo uopće nisu sestre, ali pjevaju o prijateljskoj podršci - rekao je komentator Duško Ćurlić.

Foto: HRT

21:25 Srce djevojaka diljem svijeta već su osvojili predstavnici Češke, sastav Lake Malawi s pjesmom 'Friend of a friend'.

Foto: HRT

21:20 Albaniju je u finalu predstavljala Jonida Maliqi (36) s pjesmom 'Ktheju tokës'. Jonida je jedna od rijetkih koja je cijelu pjesmu izvela na svom jeziku. Mnogi su je fanovi Eurosonga zbog atraktivnog izgleda usporedili s glumicom Penelope Cruz.

Foto: HRT

21:17 Prva na pozornicu u Tel Avivu stala je predstavnica Malte Michela (17) s pjesmom 'Chameleon'. S njom se sprijateljio naš predstavnik Roko Blažević (19). U više je navrata zamolio svoje fanove iz Hrvatske, koji nisu mogli glasati za njega, da svoj glas daju upravo Micheli.

Foto: HRT

21:12 Domaćini 64. Eurosonga u izraelskoj areni Expo su Erez Tal i Assi Azar te Lucy Ayoub i supermodel Bar Refaeli, a ovogodišnje geslo je 'Usudi se sanjati'.

Foto: HRT

21:05 Dobrodošlicu svima poželjela je Izraelka Netta Barzilai (26), prošlogodišnja pobjednica, uz taktove pjesme 'Toy'

Foto: HRT

Natjecatelji iz 26 zemalja bore se na pozornici Tel Aviva kako bi 'zasjeli' na tron najbolje pjesme Eurosonga 2019.

Ove su godine glavni favoriti na kladionicama Nizozemska, Australija i Švedska.

Foto: YouTube/screenshot

U show programu nastupa kraljica popa Madonna (60). Pjevat će jedan od najvećih hitova 'Lika a Prayer', u povodu njegove 30. obljetnice, te svoj najnoviji singl.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Naš predstavnik Roko Blažević nije se uspio, u drugoj polufinalnoj večeri, plasirati u finale s pjesmom 'The Dream'.

- Usudite se sanjati i kada nije finale. Ljudi hvala svima. Nismo tužni, samo razočarani - rekao je.

Foto: HRT

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

REDOSLIJED NASTUPA:

1. Malta: Michela – Chameleon

2. Albanija: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

3. Češka: Lake Malawi – Friend of a Friend

4. Njemačka: S!sters – Sister

5. Rusija: Sergej Lazarev – Scream

6. Danska: Leonora – Love Is Forever

7. San Marino: Serhat – Say Na Na Na

8. Sjeverna Makedonija: Tamara Todevska – Proud

9. Švedska: John Lundvik – Too Late For Love

10. Slovenija: Zala Kralj i Gašper Šantl – Sebi

11. Cipar: Tamta – Replay

12. Nizozemska: Duncan Laurence – Arcade

13. Grčka: Katerine Duska – Better Love

14. Izrael: Kobi Marimi – Home

15. Norveška: KEiiNO – Spirit in the Sky

16. Ujedinjeno Kraljevstvo: Michael Rice – Bigger Than Us

17. Island: Hatari – Hatrið mun sigra

18. Estonija: Victor Crone – Storm

19. Bjelorusija: ZENA – Like It

20. Azerbajdžan: Chingiz – Truth

21. Francuska: Bilal Hassani – Roi

22. Italija: Mahmood – Soldi

23. Srbija: Nevena Božović – Kruna

24. Švicarska: Luca Hänni – She Got Me

25. Australija: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

26. Španjolska: Miki – La Venda

Tema: Muzika