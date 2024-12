Finaliste u 'Životu na vagi' čeka posljednje vaganje: 'Pokušat ću ostvariti svoj cilj, vidjet ćete...'

Tik prije finala ispala je Nikolina, razlika između njezina i Davorkina rezultata bila je samo 0,2% tjelesne mase, no pred njom još je ostala borba za najbolji nefinalisticu i nagradu od 7000 eura! A za glavnu nagradu od 20.000 eura u osmoj sezoni 'Života na vagi' natječu se Davorka, Alina i Mateo, koji su zbog najboljeg postotka izgubljene tjelesne mase tijekom više od tri mjeseca u showu postali finalisti i večeras će pokazati kako su u stvarnom svijetu primijenili sve ono što su naučili u showu.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

U kampu 'Života na vagi' proveli su sto dana, a tek onda počelo je njihovo pravo natjecanje jer im je do vaganja u finalu ostalo također sto dana.

- Ako se nešto prožimalo tijekom cijele osme sezone, onda je to definitivno dobar odnos među natjecateljima. Posebno se istaknulo što su oni bili zaista bliski, što su jedni druge podržavali i poticali i mislim da su se razvila neka lijepa prijateljstva koja će se nadam se nastaviti i nakon 'Života na vagi' - rekao je Edo i nastavio: "A finalisti su nam pokazali da se, usprkos svim nedaćama i problemima s kojima su se susreli ipak može izvolijevati pobjeda."

- Jedna od boljih odluka u mom životu bila je to što sam se prijavila u 'Život na vagi'. Čeka me novi početak i nadam se da ću možda doći do 80 kilograma u prekrasnoj haljini, kao top-model - rekla je Davorka koja je u show ušla sa 137,7 kilograma.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

- Presretna sam i prezadovoljna i na početku nisam mogla ni očekivati da će tako lijepo proći ovo vrijeme, tako korisno za sve nas, da ćemo imati tako veliku promjenu - rekla je još finalistica Alina koja je na prvom vaganju osme sezone showa imala 145,3 kilograma.

Među damama našao se i Mateo Biloš, koji je na odlasku iz kampa 'Života na vagi' rekao: "Vidjet ćete kad u finalu stanem na vagu, pokušat ću ostvariti svoji cilj - minus sto na vagi!" Mateo je u show stigao s nevjerojatnih 198,6 kilograma i na kraju nezaboravnog iskustva u showu kaže: "Nikad neću zaboraviti što sam doživio ovdje, upoznao sam 15 ljudi i nikad ih neću zaboraviti."

Foto: MATEJ PASALIC

Kako je izgledao povratak finalista u stvarni svijet, s kojim su se izazovima susretali i tko će oduševiti svojom transformacijom - ne propustite pogledati večeras u 20.15 sati na RTL-u.