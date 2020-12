Kada je pala noć, finalisti i porota okupili su se za stolom, a dočekala ih je lutrija kojoj se svi jako vesele na farmi. U prvom krugu finalisti su ostrugali slatkiše, a potom je uslijedila druga runda zaslađivanja - farmeri su dobili poruke svojih najmilijih.

Najprije je Saša otišao pročitati pismo od obitelji, no od suza koje su mu navirale, jedva ga je uspio pročitati do kraja.

- Teško mi je bilo čitati, a opet s druge strane lijepo je bilo dobiti poruku podrške i dalo mi je dodatno snagu da izdržim do kraja - rekao je.

Snagu za završne borbe Tomislavu je dala video poruka supruge i sinova.

- Rekli su oni meni da sam ja njihov pobjednik još kad sam odlazio, a ja ću se potruditi maksimalno da to i ostvarim u punom smislu riječi i kada budem tamo u areni ću se sjetiti te poruke. Otrčao bih doma najrađe, ali opet, to mi daje puno snage. Rekao sam, sad me pošaljite u arenu i ne može me nitko pobijediti - kazao je Tomislav gušeći se u suzama.

Princeu je pismo poslala djevojka, a Dori sestra te se ni oni nisu mogli suspregnuti od suza.

- Pomisliš da si na izmaku svojih snaga i hoćeš li do kraja moći biti u fokusu, mislim da je ovo baš ona injekcija snage i motivacije koja je bila potrebna i došla je baš sad u najbolje moguće vrijeme - kazala je Dora čije su suze najviše iznenadile Tomislava.

- Dora, drago mi je vidjeti te da plačeš, ja sam mislio da to ne možeš! - poručio joj je.

Osim što je na farmu po posljednji put stigao trgovački putnik, i mentor Jure došao im je također posljednji put zadati tjedni zadatak.

Do sada su na farmi gradili, a sada će morati razmontirati sve što su sagradili. Taj zadatak poprilično je ražalostio farmere.

- Puno je muke tu bilo, po onoj žegi raditi, u dva, tri dana dignuti to sve, bilo je tu i padova i sad na kraju kad moramo to rušiti osjećam se čak malo i bez veze - komentirao je Saša, dok je Maja bila uzbuđena:

- Meni se da pomoći, zašto ne? Rado ću srušiti ona dva suncobrana od trstike na kojima sam ostavila kičmu. Rado ću to zapaliti, srušiti, što treba već!