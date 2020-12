Velik dan je iza farmera, a show 'Farma More i Maslina' dobio je i svoje finaliste showa. Tomislavu, kao prvom finalistu najprije se pridružila Katarina koja je pobijedila Princea u igri na sreću.

- Postala sam druga finalistica, ne znam ni sama što to znači, ne bojim se ničega. Nisam očekivala da ću biti u finalu - komentirala je Katarina. Nešto kasnije u danu farmeri su se uputili na dvoboj u areni, no ni oni, a ni prvi duelist Saša nije točno znao s kime će se boriti. Voditelj Mario Mlinarić prozvao je gazdu Tomislava da otkrije kojih pet ispalih farmera, odnosno gostiju, su odabrali da budu porota. Iako su farmeri odabrali Marinu, ona je tu ulogu odbila, pa je slijedilo drugo glasanje te su tako u konačnici za porotu izglasali Maju, Silvija, Sanju, Andrijanu i Zdenku.

Porota je dobila i prvi zadatak - da odabere drugog duelista, a uz njih glasali su i farmeri te odlučili da će se sa Sašom u dvoboju boriti Stjepan. Kao drugi duelist, Stjepan je odabrao dvoboj snage i izdržljivosti, no Saša je bio bolji te tako postao treći finalist showa.

- Čestitao bih Stipi na fer borbi i eto, izborio sam se, idemo dalje, treba ih još tri, četiri pobacati van - komentirao je pobjednik Saša, a Stjepan je jedva došao do zraka kazavši: 'Još malo me baca u stranu, ali naporno je, ne osjećam svoju desnu ruku.' Iako je izgubio svoje mjesto u borbi za finale, Stjepan je postao gazda porote, a Mario je kazao farmerima da su svih petero - Tomislav, Katarina, Saša, Prince i Dora postali finalisti showa 'Farma More i Maslina'. Nakon arene, farmeri su se vratili na imanje, a posjetio ih je i mentor Jure donijevši sa sobom ribu i vino te je uslijedila zabava.

- Bože moj koji ulazak u finalni tjedan, samo janjetina, riba, vino.. što može biti bolje od ovog? - presretan je bio Prince te je dodao: 'Svi su oni jako dobri i bit će jako vruća borba, brutalna. Ovoga puta nema prijatelja, samo gas do finala!' Užareno će zasigurno biti i između Tomislava i Dore, koji jedno drugo smatraju najvećim konkurentom na putu do pobjede.

- Nisam siguran je li mi ona najveća prijetnja u smislu te borbe fizički ili je to više da je ona terminator. Stvarno je tako zamišljam, ne mogu si uopće zamisliti da ona plače. Doživljavam je više kao muško nego kao žensko i znam da ima dosta kondicije i da baš grize, ali mislim da sam u glavi jači od nje - kazao je Tomislav što misli o Dori, a ona je obrazložila zašto Tomislava smatra svojom najvećom prijetnjom: 'Kod njega primjećujem jednu prikrivenu agresivnost koja je već u par navrata bila izražena, ali to nitko nije tako shvatio, nego se to nazvalo impulzivnosti koja je kao simpatična, ali zapravo nije.'

Dora je dodala i kako smatra da je Tomislav tempirana bomba te kako to može iskoristiti i okrenuti igru u svoju korist:

- Razmišljala sam ukoliko bih i bila s njim u finalu, da čak probam to iz njega izvući, pa možda čak i do te mjere da me i gurne u nekom trenutku ili nešto, ali treba to samo mudro odigrati da se ipak vidi da je to s njegove strane namjerno, što bi u konačnici njega moglo i diskvalificirati. Vrijeme je da se počne igrati prljavo - rekla je Dora.