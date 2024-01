Finalisti 'The Voicea' za 24sata: 'Nagrada je lijepa, ali nismo tu zbog nje! Želimo danas uživati'

Nakon tri mjeseca natjecanja večeras počinje najveći glazbeni spektakl na HRT-u, bitka za prestižnu nagradu ''The Voice - Najljepši glas Hrvatske''. Situacija u finalu je identična onoj prve i druge sezone - jedna dama i tri mladića. To su Ana Širić (24), Luka Novokmet (25), Jakov Peruško Rihtar (21) i Martin Kosovec (18).

U finalu će svatko od njih nastupiti triput. Jednim će nastupom gledatelje podsjetiti kako je sve počelo - izvest će pjesmu s audicije, zatim će otpjevati pjesmu koju su pripremili za posljednji solistički nastup u natjecanju, te će se u konačnici svi finalisti zajedničkom izvedbom oprostiti od gledatelja koji su ih podržavali tijekom ove sezone. Između pauza tijekom posljednjih proba razgovarali smo s finalistima.



Foto: HRT

Ana pjeva kolegama u bolnici

Ana dolazi iz Posušja, po zanimanju je viša medicinska sestra u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, a uz to završava studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

- Kolege u bolnici me često znaju nagovoriti da im pjevam i golema su mi podrška. Bilo je izazovno uskladiti smjene i probe, ali gdje ima volje, ima i načina - govori nam Ana.

Foto: Dario Njavro/HRT

Njezin mentor Damir Urban istaknuo je kako je Hercegovka, bez obzira na ishod, za njega već pobjednica ovoga natjecanja.

- Od Urbana sam naučila da treba uvijek sačuvati sebe i da ako nikad ne pitaš, nećeš ni znati - kaže nam finalista.

Posušanki je, kao i većini natjecatelja, najizazovnija bila blind audicija.

- Jer je bila stresna i neočekivanog ishoda - smije se sad Ana.

Svi finalisti natječu se za titulu najboljeg vokala, s kojom dolazi ugovor s Universal Music Groupom i nagrada za glazbeno usavršavanje u vrijednosti od 25.000 eura, koju će osigurati HRT.

Foto: HRT

'Moje Posušje mi je golema potpora'

- Nagrada je super i smatram da će pobjedniku osigurati odličnu financijsku potporu za daljnje želje i usavršavanje na glazbenom putu - kaže viša medicinska sestra.

Pobjeda u ''The Voiceu'', kaže, označila bi joj još jedan uspjeh na osobnom planu. Posušanka već šest godina nastupa s folklorom i dalmatinskim klapama, a tu su i nastupi s bendom te zborovima.

- Želim da se glazba nalazi u mom životu na bilo koji način. U budućnosti želim raditi s prijateljima glazbenicima i mislim da nema ljepše stvari od stvaranja glazbe s ljudima koje voliš - rekla nam je Ana.

U polufinalu je pjevala "Used To Be Young" (Miley Cyrus) snažno i uvjerljivo uz veliku podršku svojih navijača i publike u studiju.

- U životu su mi najvažniji osobni mir i zdravlje mojih bližnjih. Moje Posušje mi je golema potpora, kao i čitava Hercegovina, svakodnevno dobivam podršku od svih i jako sam ponosna što sam Hercegovka - ističe Širić.

Jakov: Zbog Dine sam sigurniji

Zagrepčanin Jakov Peruško Rihtar iz tima Dine Jelusića finale je izborio s pjesmom ''Dva put san umra'' od Olivera Dragojevića.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Nikad me nisi iznevjerio, uvijek si bio uz mene kao i ja uz tebe - komentirao je mentor Dino. Jakov s bratom gitaristom pjeva od 2015. godine, a cijelo njegovo amatersko glazbeno putovanje krenulo je s otoka Visa, gdje je radio u ljetnoj sezoni kao kuhar u talijanskom restoranu.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Pobjeda u 'The Voiceu' bi mi bila znak da se isplati raditi ono što dubinski voliš te da su mi se isplatili sav trud i rad uložen u pjevanje - kaže nam Jakov.

Za nagradu od 25.000 eura kaže kako je to ''super prilika za svaku osobu koja je spremna učiti i ulagati u sebe''. Na ''The Voice'' se prijavio kako bi pronašao svoje mjesto u glazbenoj industriji, a najizazovniji su mu bili dvoboji, pa polufinale.

- Dino mi je pomogao da budem staloženiji i sigurniji u sebe - ističe Jakov.

Foto: HRT

Da je finalistu glazba cijeli život, svjedoči i njegova druga ljubav - pisanje tekstova. Osim toga, Jakov je i autor nekoliko samostalnih singlova vlastitih bendova, kako su ga opisali u showu. Iako su neki natjecatelji u showu govorili da bi im glazba bila usputni posao u životu, to isto ne vrijedi za Peruška Rihtara.

- Želim dati sve od sebe i tako ću nastaviti. Volio bih stvarati svakakvu glazbu, to je moj poziv. Vjerujem da me netko čuje i prepoznaje. Imam svakakve planove i ideje koje jedva čekam realizirati, a u životu mi je najvažnije da imam svoj mir i da su svi najbliži ljudi sretni i zdravi - rekao nam je Jakov.

Večeras će biti napeto u zagrebačkom kvartu Špansko, jer dva finalista dolaze upravo od tamo. Martin Kosovec je odrastao u Svetom Ivanu Zelini te se kasnije doselio u Špansko, a Luka Novokmet je rođeni Špančanin, koji je svojedobno igrao i za NK Špansko, a kasnije i za Dinamo. No ljubav prema glazbi je ipak prevladala.

Mi se želimo samo dobro podružiti

- Pobjeda u 'Voiceu' bi bila lijepa, naravno, to mi nije primarna stvar. Mi se želimo samo dobro podružiti i uživati u danas u finalu. Također, nagrada od 25.000 eura je prelijepa nagrada za sve mlade glazbenike. To je odlična logistička odskočna daska za sve buduće mogućnosti - kaže nam Luka.

Foto: HRT

Novokomet je student Pravnog fakulteta u Zagrebu.

- Studiranje je potpuno u sekundarnom planu, ali naravno da se vraćam ispitima, to je jedna stvar koja se treba dovršiti. Kako su mi roditelji uvijek govorili: 'Sve što počneš najbolje je završiti' - priča bivši dinamovac.

Kaže da je puno naučio od mentora Gopca.

Foto: Dario Njavro/HRT

- To je jedna kugla energija, nevjerojatno karizmatičan čovjek s puno iskustva. Na sva pitanja koja sam imao dobio sam prekrasne odgovore. Puno sam naučio i od Vanne. Ona jako dobro prenosi svoje ideje. Drago mi je što sam se družio s ikonama hrvatske glazbe i kojima se mogu u nekakvoj budućnosti javiti za savjet - govori Luka.

Luka: Najizazovnija mi je bila vjera

Iako su mnogim natjecateljima u showu najizazovniji bili dvoboji ili blind audicije, Luka kaže da mu je problem bio taj manjak vjere u svoje mogućnosti.

- Najizazovnija mi je bila vjera u sebe, odnosno njezin manjak na početku, ali sad sam shvatio da vrijedim i da mogu prenijeti pjesmu ljudima - ističe finalist.

Nogomet voli i dalje, pravo će završiti, ali njegova najveća ljubav je glazba.

- Želio bih da glazba bude moja karijera, ona je moja najveća ljubav i sad nakon ovoga tjedna vidjet ćemo kako će se sve odvijati. Tu ima mnoštvo pjevača s kojima bih volio raditi, puno ih je talentiranih, sigurno ću raditi s nekoliko njih - priča nam.

Foto: Dario Njavro/HRT

Dodaje kako mu je najvažnije da u životu bude sretan i ispunjen te da mu je važno kraj sebe imati obitelj i prijatelje.

- Ovaj show mi je dao mogućnost da neku svoju ljubav privedem bliže ispunjenju - kaže nam. Za kvartovsku kavu s Martinom još nije imao vremena.

- Mi smo nerazdvojni na kavama u Prisavlju, ali sigurno ćemo popiti kavu i u kvartu - smije se.

Martin: Želim da mi pjevanje bude posao

Njegov susjed Martin Kosovec je najmlađi od finalista. Bojom i rasponom glasa podsjeća na legende glazbene scene, a maturant je Zrakoplovne tehničke škole "Rudolf Perešin", smjer zrakoplovni tehničar. Prema riječima njegove razrednice i školskih kolega, ono što gledatelji vide na pozornici ne razlikuje se previše od privatnog Martina. Možda je samo, kako bi trebalo i biti u njegovim godinama, malo više opušteniji. Pitali smo Martina što kaže na njihove komentare, a njegov odgovor pokazuje njegovu zrelost.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Pa ono, razlikujem družbu i službu, ali uvijek i u tu službu nastojim ubaciti družbe - kaže nam Kosovec.

Iako je od početka snimanja showa izostao puno sati u školi, Kosovec je predsjednik razreda i aktivno sudjeluje u Vijeću učenika, a osim toga je stipendist MORH-a. U samoj vojnoj bazi Martin radi na MiG-ovima i vojnim helikopterima.

Glazbene ponude već stižu

- To je podosta zanimljivo, ali zbog obaveza oko glazbe neću moći nastaviti to raditi, barem zasad - govori nam.

Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca instrumentalista, a ujak ga je nagovorio da se prijavi na natjecanje.

Foto: Privatni album

- Pobjeda bi mi bila draga. Novčana nagrada je lijepa, ali nisam ovdje došao loviti nekakve nagrade, nego da razvijem glazbenu karijeru - ozbiljan je Martin.

Na početku showa Martin je izjavio da želi studirati novinarstvo, a nama je nedavno rekao da želi studirati produkciju na Akademiji dramskih umjetnosti, no sad kaže:

Foto: Instagram

- Volio bih da mi glazba bude karijera i da živim od nje.

Kaže da je od mentorice Vanne ''toliko naučio i usavršio da bismo trebali pisati članak samo o tome''. Martinu su već stigle ponude vezane za glazbenu karijeru.

- Ima ih puno, ali ne smijem ih još otkrivati - rekao nam je.