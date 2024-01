Martin Kosovec iz 'The Voicea' je stipendist MORH-a: 'Kad ne pjeva, podmazuje i šarafi MiG'

Koliko je Martin sjajan i fantastičan na pozornici, toliko je sjajan i u školi. On je jedan od ponajboljih učenika u razredu, govori nam Anamarija Peroš, razrednica Martina Kosoveca (18). Finalist ''The Voicea'', koji bojom i rasponom glasa podsjeća na legende glazbene scene, maturant je Zrakoplovne tehničke škole "Rudolf Perešin", smjer zrakoplovni tehničar.

Foto: Dario Njavro/HRT

'Odgovoran je, ali uvijek spreman na šalu'

Prema riječima njegove razrednice i školskih kolega, ono što gledatelji vide na pozornici ne razlikuje se previše od privatnog Martina. Možda je samo, kako bi trebalo i biti u njegovim godinama, malo više opušteniji.

- Na prvu se čini ozbiljan, no on je odlično društvo. Uvijek je spreman za dobru šalu, glazbu i, naravno, zabavu, kojoj će i većinom on pridonijeti svojom vedrinom i dobrim smislom za humor. Uvijek je spreman pomoći kad zatreba, bila to škola u pitanju ili nešto drugo - priča nam maturantica Tea.

Foto: Privatni album

Predsjednik razreda i stipendist MORH-a

Martin ostavlja dojam odrasle ozbiljne osobe, a kad pričaju o njemu, prijatelji ga baš takvim i opisuju.

- Martin je dobar prijatelj i pošten čovjek. Izrazito odgovoran za svoje godine. Pristojan je prema svima koji su prema njemu pristojni, ali se zna izboriti za sebe i druge oko sebe kad je to potrebno. Kao osoba je karizmatičan, a upravo mu to i pomaže kod njegova dosadašnjeg uspjeha. Stihovima Dade Topića: 'Mudar, hrabar, ludo vozi', kaže nam prijatelj Fran.

Zbog te ozbiljnosti i borbe kako za sebe, tako i za druge, Kosovec ima puno školskih dužnosti. On je predsjednik razreda i aktivno sudjeluje u Vijeću učenika, a osim toga je stipendist MORH-a.

Foto: Privatni album

- Naši učenici kroz treću i četvrtu godinu odrađuju praksu. MORH je primio osam maturanata, među kojima je i Martin. Praksa u MORH-u je najpoželjnija, upravo zbog stipendije. U samoj vojnoj bazi rade na MiG-ovima i vojnim helikopterima, to je sigurno najzanimljivije mjesto za praksu - govori nam razrednica.

'Razrednice, ako prođem, opet me nema cijeli tjedan'

Zbog snimanja ''The Voicea'', Martin je nagomilao mnogo izostanaka, no kako je uzoran đak, ravnatelj i Nastavno vijeće izlaze mu ususret.

Foto: Privatni album

- 'Razrednice, ako prođem, opet me nema cijeli tjedan', kaže mi Martin prije svakog nastupa. Njega je od početka školske godine bilo jako malo u klupi. Rekla sam mu da ga nakon finala čeka puno posla i da se mora fokusirati na školu. Vjerujem da će moći sve nadoknaditi u dogovoru s profesorima. Izostanaka je puno i da se radi o bilo kojem drugom učeniku, bila bih skeptična, ali za njega vjerujem da će sve riješiti na vrijeme. Svi ga podržavamo i ponosni smo na njega - kaže razrednica Peroš.

Martin želi studirati produkciju na ADU

Dodaje da je Martin do prije dva mjeseca mislio nastaviti u smjeru zrakoplovstva, no mladi pjevač je planove promijenio.

- Htio sam novinarstvo, ali sad razmišljam o studiranju produkcije na Akademiji dramskih umjetnosti - rekao nam je Martin.

Foto: Dario Njavro/HRT

Zasad je jedno sigurno, a to je da Martina svi žele na pozornici, no za što god da se Kosovec odluči, podržat će ga cijeli četvrti razred, koji će za njega u subotu najjače navijati.

- Njegov glas i odabir pjesama vraćaju nas u neku sjajnu prošlost, no istodobno nam svima daju nadu u sjajnu budućnost hrvatske glazbe. Koliko god mnogi u njemu vide novog Ivu Robića, novog Vicu Vukova, ono što je stupilo na hrvatsku scenu jest novi Martin, autentičan i jedinstven. Stvarno je poseban - zaključuje razrednica.