Obavijesti

Show

Komentari 0
NIKAD SRETNIJI

Finalistica MasterChefa Sanja Cukon romantičnom objavom proslavila godišnjicu veze

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Finalistica MasterChefa Sanja Cukon romantičnom objavom proslavila godišnjicu veze
3
Foto: Sanja Cukon/Instagram

Ljubavna priča Sanje Cukon i Seada Bojića započela pred kamerama popularnog kulinarskog showa, a par je sada proslavio svoju prvu godišnjicu veze. Taj sretni događaj podijelili su na svojim pratiteljima

Sanja Cukon, simpatična finalistica sedme sezone "MasterChefa", raznježila je svoje pratitelje na Instagramu emotivnom objavom posvećenom svom partneru Seadu Bojiću. Par, čija je ljubavna priča započela pred kamerama popularnog kulinarskog showa, proslavio je svoju prvu godišnjicu veze.

Uz intiman video na kojoj pozira nasmiješena u Seadovom zagrljaju, Sanja je napisala dirljivu poruku koja je mnogima rastopila srca.

- Danas slavimo našu prvu godinu, ali meni se čini kao da sam te oduvijek poznavala. U ovih 365 dana naučila sam da je dom tamo gdje si ti - u tvom osmijehu, zagrljaju i svakoj sitnici kojom mi uljepšavaš dan - započela je Sanja. Svoju je ljubavnu posvetu zaključila riječima: "Radujem se svim našim budućim godinama, jer sa tobom svaka sekunda vrijedi zauvijek. Volim te beskrajno."

'SLAŽEMO SE KAO PAS I MAČKA' Sanja i Sead iz 'MasterChefa' o vezi: Odmah je bilo kemije, ali smo čekali da izađemo iz showa
Sanja i Sead iz 'MasterChefa' o vezi: Odmah je bilo kemije, ali smo čekali da izađemo iz showa

Njihova romansa postala je jedna od najljepših priča proizašlih iz "MasterChefa". Nakon završetka natjecanja, gdje je Sanja osvojila visoko drugo mjesto, Sead se iz Sarajeva preselio u Istru kako bi započeo zajednički život sa svojom odabranicom. Danas ovaj kulinarski par zajedno živi i radi u Poreču, gdje uspješno vode vlastiti restoran, spajajući tako ljubav i strast prema gastronomiji. Kako su ranije otkrili, u planu im je i izdavanje zajedničke kuharice te kulinarsko putovanje u Istanbul.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su im u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje. "Prekrasni ste! Želim Vam svu sreću", "Sretna godišnjica, uživajte", "Bravo, divni ste, mnogo se volite", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile Sanjin profil.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...
SRETAN 61., MONICA!

FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...

Talijanska glumica danas slavi 61. rođendan. Udavala se dvaput, a nedavno je prekinula vezu s redateljem Timom Burtonom. 'Želim ostarjeti na normalan način, ranije je izjavila
FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!
SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.
FOTO Kakva transformacija! HRT-ova novinarka potpuno je drugačija: 'Upornost se isplati'
SKINULA 35 KILOGRAMA

FOTO Kakva transformacija! HRT-ova novinarka potpuno je drugačija: 'Upornost se isplati'

HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025