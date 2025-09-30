Finalistica MasterChefa Sanja Cukon romantičnom objavom proslavila godišnjicu veze

Sanja Cukon, simpatična finalistica sedme sezone "MasterChefa", raznježila je svoje pratitelje na Instagramu emotivnom objavom posvećenom svom partneru Seadu Bojiću. Par, čija je ljubavna priča započela pred kamerama popularnog kulinarskog showa, proslavio je svoju prvu godišnjicu veze.

Uz intiman video na kojoj pozira nasmiješena u Seadovom zagrljaju, Sanja je napisala dirljivu poruku koja je mnogima rastopila srca.

- Danas slavimo našu prvu godinu, ali meni se čini kao da sam te oduvijek poznavala. U ovih 365 dana naučila sam da je dom tamo gdje si ti - u tvom osmijehu, zagrljaju i svakoj sitnici kojom mi uljepšavaš dan - započela je Sanja. Svoju je ljubavnu posvetu zaključila riječima: "Radujem se svim našim budućim godinama, jer sa tobom svaka sekunda vrijedi zauvijek. Volim te beskrajno."

Njihova romansa postala je jedna od najljepših priča proizašlih iz "MasterChefa". Nakon završetka natjecanja, gdje je Sanja osvojila visoko drugo mjesto, Sead se iz Sarajeva preselio u Istru kako bi započeo zajednički život sa svojom odabranicom. Danas ovaj kulinarski par zajedno živi i radi u Poreču, gdje uspješno vode vlastiti restoran, spajajući tako ljubav i strast prema gastronomiji. Kako su ranije otkrili, u planu im je i izdavanje zajedničke kuharice te kulinarsko putovanje u Istanbul.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su im u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje. "Prekrasni ste! Želim Vam svu sreću", "Sretna godišnjica, uživajte", "Bravo, divni ste, mnogo se volite", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile Sanjin profil.