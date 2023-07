Finalistica 'Supertalenta' Stella Scholaja: 'Opet ću na Doru, a album ću snimati u Šibeniku...'

Hrvatica s njemačkom adresom, pjevačica Stella Scholaja (24), prije četiri godine u 'Supertalentu' je došla do finala. Tada 19-godišnja Stella osvojila je srca publike ne samo glazbenim talentom nego i pozitivnim duhom jer od djetinjstva boluje od mišićne distrofije. Prije dvije godine natjecala se i na Dori.

- Reprezentirati Hrvatsku na Eurosongu velika mi je želja. Zato se i dogodine želim prijaviti na Doru - rekla nam je Stella.

Te 2019. u Opatiji je pjevala s bendom The Vanillas, i to njoj posebno dragu pjesmu 'Ghost'.

- 'Ghost' je jako posebna pjesma za mene jer mislim da me dobro reprezentira kao tekstopisca. Volim pisati pjesme koje su autobiografske i jako specifične. 'Ghost' je jedna od tih pjesama, napisala sam je kad sam doživjela to o čemu u pjesmi govorim - kaže pjevačica, koja je velika obožavateljica Eurosonga, a osobito joj je se svidio naš Let 3 i njihova pjesma 'Mama ŠČ!'.

- Uvijek navijam za Hrvatsku! I na Eurosongu, ali i u nogometu! Dečki iz Leta 3 bili su odlični, stvarno su izveli super performans - kaže.

Sljedeće će se godine Stella okušati i u njemačkom natjecanju za pjesmu Eurovizije, sprema pop pjesmu na engleskom. Iako je rođena u Njemačkoj, u Hrvatskoj ljetuje odmalena. Novi spot također planira snimati na našoj obali.

- Ovo ljeto planiramo u Hrvatskoj snimati video za pjesmu 'Down', a album mog benda The Vanillas u mojem kućnom studiju kraj Šibenika… Tu sam uvijek ljeti, Šibenik, Vodice, Pirovac, a jako volim i Split - istaknula nam je Stella, koja će u Dalmaciji provesti većinu ljeta.

Sanjari i o duetima s našim glazbenicima, no jedna pjevačica posebno joj je draga.

- Voljela bih surađivati sa Severinom, ona mi je idol - kaže nam Stella.

U 'Supertalentu' pjevačica je otvoreno progovorila o teškoj borbi koja ju je snašla. S 11 godina dijagnosticirali su joj mišićnu distrofiju, bolest koja izaziva odumiranje, odnosno slabljenje mišića i smanjuje njihovu funkciju, što je bitno za kontrolu pokreta. Liječnici su joj rekli da neće dugo živjeti, ali ona se izborila. Zato na glazbu gleda kao na svojevrsnu terapiju.

- Trenutačno se osjećam dobro. Puno radim na svom zdravlju, mentalnom i fizičkom. Ima loših i dobrih trenutaka, ali glazba je za mene najveća podrška, uvijek bila i ostala - rekla nam je.